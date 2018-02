Nous avons reçu ce communiqué du bureau des relations publiques de la Police que nous publions in extenso. Plus »

« On n'est pas souvent ensemble pour échanger et donner les bonnes informations pour que les paysans sachent où il faut aller chercher les variétés », a-t-il dit, insistant sur le partage d'information qui, à ses yeux, est primordial dans le processus.

Estimant que c'est une question de communication, d'information et de partenariat entre les différents segments de la chaine de valeur : les entreprises semencières et les producteurs.

Au cours d'un atelier de formation sur la mise en œuvre d'accords de licence entre secteurs semenciers public et privé du Mali et du Sénégal, pour la multiplication et la diffusion des obtentions végétales, les participants se sont accordés sur la nécessité d'accroître la sensibilisation pour donner les bonnes techniques aux producteurs.

La production et la diffusion des semences a été au cœur d'une rencontre de partage organisée conjointement par la Fondation Syngenta et le cabinet d'avocats SIDLEY.

