Sénégal: Sécurité de proximité - L'ASP veut cartographier les zones de délinquance

L'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (Asp) veut une bonne cartographie des zones criminogènes en vue d'une meilleure prise en charge des préoccupations des citoyens. En initiant une formation dans ce sens à l'endroit de divers acteurs, la structure vise à renforcer les capacités des participants en vue de conduire les diagnostics locaux de sécurité à travers une maîtrise des zones d'intervention.

Bien connaître les zones où il faut axer les interventions, avoir une cartographie des endroits à surveiller, impliquer les acteurs locaux dans la sécurisation des populations... Ces perspectives ont motivé l'ouverture à Saly Portudal d'un séminaire de formation sur la méthode et les pratiques des diagnostics locaux de sécurité organisé par l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (Asp). Une rencontre de cinq jours (23-27 février) qui sera mise à profit par la structure dirigée par le Dr Papa Khaly Niang pour «travailler dans le sens d'une meilleure connaissance des phénomènes de délinquance à travers la réalisation de diagnostics locaux de sécurité».

Car, pour lui, il s'agit d'une approche qui devrait permettre à l'agence d'asseoir un dispositif sécuritaire de proximité efficace dans le cadre de ses missions prospectives. Les acteurs locaux sont au cœur de ce dispositif que l'Agence souhaite participatif. C'est dans ce sens qu'elle prévoit « l'élaboration et de la mise en œuvre des Contrats de sécurité basique ainsi que la mise en place des Comités départementaux de prévention et de lutte contre la délinquance ». Pour le gouverneur de Thiès qui représentait le ministre de l'Intérieur, il s'agit, avec cette initiative, de la concrétisation de la vision du président de la République qui a élevé la sécurité des populations au rang de priorité de son gouvernement sans laquelle il n'est point de développement.

«Le troisième pilier du Plan Sénégal émergent, référent majeur des politiques publiques, repose sur «la paix, la sécurité et les institutions» dans la perspective de créer les conditions de renforcement de la stabilité institutionnelle et de la démocratie de notre pays, gages de tout développement durable», a dit Amadou Sy. Il a ajouté que face aux nouvelles formes de délinquance et de criminalité, résultant des profondes mutations observées sur le plan socio-économique et socioculturel, «l'Etat a insufflé une nouvelle dynamique à la sécurité intérieure conformément aux orientations définies dans la Lettre de politique sectorielle de développement de la sécurité et de la gouvernance intérieures adoptée en décembre 2016 ».

Une étude pour cartographier la délinquance

Ainsi, au-delà du renforcement des moyens humains et matériels d'intervention des forces de défense et de sécurité pour le maintien de l'ordre public, il est question, selon lui, de promouvoir la sécurité de proximité qui a pour finalité la mise en œuvre d'une approche de sécurité fondée sur le partenariat à l'échelle territoriale impliquant les élus locaux et les populations, aux côtés des acteurs régaliens. Cette approche implique alors la coproduction et la cogestion de la sécurité « selon une démarche préventive et holistique ».

Le séminaire est organisé en partenariat avec l'Ecole supérieure d'économie appliquée (Esea) et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Avec ses partenaires, l'Agence a entrepris une étude nationale et la cartographie de la délinquance en vue de disposer d'une situation de référence sur le phénomène. Ce, pour plus d'efficacité dans ses interventions. Le directeur de l'agence de souligner que les données sur la délinquance sont disparates et peu fiables.

Alors que selon le Dr Pape Khaly Niang, l'observation des phénomènes de délinquance et leur distribution, leur fréquence, l'environnement mais aussi l'examen des réponses apportées pour la protection des personnes et de leurs biens constituent des sommes d'informations utiles pour combattre ces fléaux. Le directeur de l'Esea, Koumakh Ndour, de renseigner qu'il s'agissait de faire une enquête afin «d'identifier les formes de délinquance et leur ampleur ainsi que leur localisation spatiale à travers le territoire national». Avec ses résultats qui seront restitués dans le courant du mois de mars.