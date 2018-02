Sénégal: Nouveau Coordonnateur résident du Système des nations unies - Priya Gajraj décline ses priorités

Nous avons reçu ce communiqué du bureau des relations publiques de la Police que nous publions in extenso. Plus »

Le Système des Nations unies au Sénégal compte 34 agences, fonds et programmes dont certains sont des représentations régionales ou sous-régionales couvrant un certain nombre de pays.

Elle a également annoncé qu'un certain nombre d'événements sont prévus sur des thématiques ayant trait au développement économique et social du Sénégal. «Nous allons avoir un calendrier d'événements sur plusieurs thématiques en relation avec les priorités nationales de développement », a annoncé Mme Gajraj qui a occupé auparavant les fonctions de Directeur Pays du Pnud à la République démocratique du Congo de 2014 à 2017 et de chef de l'équipe d'appui au pays pour le Bureau régional du Pnud Afrique de l'Ouest de 2011 à 2014. Elle a également été Conseiller Senior au Bureau du Pnud Niger (2006-2008) puis Conseiller Pays pour le Bureau régional pour l'Afrique à New York de 2008 à 2011.

Elle rencontrait les acteurs des médias « en tant qu'acteurs clés du développement ». « Tous nos efforts seront déployés dans l'agenda 2030 », a ajouté Mme Gajraj, soulignant que le Système des nations unies va prendre en compte les avis et propositions des professionnels de l'information et de la communication. «Il est important de comprendre les priorités du pays pour son développement », a-t-elle noté, précisant qu'il s'agit d'écouter les différents acteurs de développement.

Le nouveau Coordonnateur résident du Système des Nations unies et Représentant-résident du Pnud au Sénégal, Priya Gajraj a déclaré, vendredi dernier, que son institution est au Sénégal pour accompagner l'État et tous les acteurs de développement à l'atteinte des Objectifs de développement durable (Odd) alignés sur les priorités du Plan Sénégal émergent (Pse).

