Sénégal: Les communicateurs traditionnels soutiennent le chef de l'Etat

Pour donner au chef de l'Etat un second mandat, les communicateurs traditionnels ont mis en place un mouvement politique dénommé « Sa deug-deug ». Le lancement a eu lieu avant-hier aux Hlm.

Cheikh Tidiane Mbaye, coordonnateur du mouvement « Sa deug deug » a dit sa disponibilité à permettre au chef de l'Etat d'avoir un second mandat. « Nous sommes décidés à réaliser la matérialisation de cette ambition. Le bilan de Macky Sall embrasse tous les secteurs de la vie nationale», a déclaré l'initiateur du mouvement. Cheikh Tidiane Mbaye a fait cette déclaration devant plusieurs communicateurs traditionnels dont son père Haj Mansour.

Ce dernier a dit qu'il considère le chef de l'Etat comme l'homme des grands travaux de l'émergence. C'est pourquoi il a salué la démarche des communicateurs. « Notre mouvement compte plus 3000 membres, grâce au travail des antennes de Pikine, Parcelles assainies, Ouagou Niayes, Hlm et la dispora », a révélé Cheikh Tidiane Mbaye Mbaye, en présence de la délégation de l'Alliance pour la République (Apr), conduite par le ministre d'Etat et directeur des structures, Mbaye Ndiaye, en compagnie des ministres Ndèye Saly Diop Dieng, Moustapha Diop et du Pca de l'Ipres, Mamadou Racine Sy.

Selon lui, le mouvement va se battre pour la réalisation des idéaux de l'Apr. Il a dit que le président Sall a réalisé un bilan positif. Il a énuméré plusieurs réalisations dont la Couverture maladie universelle (Cmu), les logements sociaux, les bourses de sécurité familiale, la gratuité des soins de 0-5 ans, le recrutement de 8000 agents dans la fonction publique, le Pudc, le financement des activités des femmes et des jeunes etc.

M Mbaye a demandé aux autorités présentes de renforcer la sécurité aux Hlm, la création d'espaces et aires de jeu, l'emploi des jeunes etc.

Prenant la parole, le député Farba Ngom a affirmé que Macky Sall reste le meilleur choix pour le Sénégal. « Je ne me bats que pour une chose, c'est le réélire au premier tour, au soir du 24 février 2019. Je le dis ici solennellement. Macky Sall sera mon dernier patron politique », a déclaré, le parlementaire qui dit prendre les journalistes et l'assistance à témoin. A l'en croire, le second mandat est déjà plié. « Je demande aux responsables qui seront membres du gouvernement d'acheter déjà leurs costumes et cravates », a dit le premier magistrat d'Agnam.

Poursuivant, Farba Ngom a invité les citoyens en ces termes : « Je vois que vous êtes venus nombreux alors, j'en profite pour vous exhorter à aller vous inscrire sur les listes électorales. Je veux que les Hlm soient les premiers à aller voter et nous faire gagner avec une large victoire. Cette foule, je veux qu'elle se traduise le jour du vote.» Le maire a aussi mis en garde les responsables qui créent des mouvements, alors qu'ils ont d'autres intentions. «Il faut éviter de parrainer des gens qui ont des ambitions cachées », a-t-il indiqué.