Sénégal: Phase aller qualification Mondial 2019 - Les «Lions» sont revenus de loin pour prendre la première place

Défaits par la Côte d'Ivoire (67-60) samedi, les Lions ont balayé le Mozambique (60-52), hier à Maputo, pour leur troisième match de la phase aller des qualifications du Mondial 2019. Le Sénégal empoche du coup 5 points et la première place dans ce groupe D.

Le tournoi de Maputo a pris fin hier des plus belles manières pour l'équipe du Sénégal, qui a battu le Mozambique (60-52). En effet, battus par la Côte d'Ivoire samedi lors de leur deuxième sortie de la compétition, les « Lions » ont pu se racheter face à leurs hôtes. Ils ont su élever le niveau d'intensité contre le Mozambique, avec un collectif de plus en plus huilé. Les mozambicains ont été rayonnants dans le premier quart temps (22-07), en prenant très tôt les devants et porté leur avance à 8 points à la fin du deuxième quart temps (32-24).

Xane d'Almeida, Moise Diamé et Lamine Sambe ont bien mené la remontée à partir du troisième quart temps (41-39). Ce qui a refroidi les ardeurs de leurs adversaires lors du dernier round. Plus puissants, plus imposants sous la raquette, les protégés de coach Adidas ont fait la différence à deux minutes de la fin du match. Deux trois points marqués dans la même minute par Xane d'Almeida avant que Djibril Thiam ne mine le moral du Mozambique avec un dunk énergique. Une fin de rencontre époustouflante pour le Sénégal qui finalement remporte la victoire avec 8 points d'écart (60-52) et termine premier du groupe avec 5 points +6 contre 12 pour le Mozambique qui se classe premier avec le même nombre de points (5). Les « Lions » sont revenus de loin pour prendre cette première place du Groupe. A noter que la phase retour va se jouer au mois de juin au Sénégal.