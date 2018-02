Sénégal: Diaraf - Ngb Niary Tally (3-1) - Albert Diène enfonce les Galactiques

Albert Diéne à la lutte avec Alfred Ba. Le dernier mot reviendra à Albert auteur du doublé pour le Diaraf.

En match comptant pour la 14e journée du championnat pro de ligue 1, le Diaraf a battu hier Ngb Niary Tally (3-1) au stade Léopold Sédar Senghor. Mi-temps : 1-1. Buts : Albert L. Diène (6e et 55e) et Ansou Sow (48e) pour le Diaraf. Le but de Niary Tally est l'œuvre de Mansour Cissé (7e). Avertissements : Alpha Bâ (33e) et El H Madiké Kane (77e) du Diaraf ; Moussa K Djitté (63e) et Aboubacryne Diouf (67e) de Ngb Niary Tally. Arbitres : Trio dakarois dirigé par Maguette Ndiaye, assisté par Mamadou Seck et Abdoulaye Sylla.

Diaraf : Pape Seydou Ndiaye, Alpha Bâ, Youssou Diagne, Babacar Seck, Matar Kanté, El H Madiké Kane, Alioune B. Tendeng, Ansou Sow (Rémi Nassalan, 77e), Daouda Guèye Diémé (cap, Ousseynou César Guèye, 88e), Albert L. Diène, El H Abdou K Samb (Abdou Kh Diélany Fall, 69e). Coach : Malick Daff.

NGB Niary Tally : Djiby Diop Diémé, Abdou Chafy Sow (cap), Mansour Cissé, Alfred B. Bâ, Ousmane J. C. Diagne (Adama Guèye, 83e), Mamadou M. Sonko, Aboubacryne Diouf, Abdoulaye A. Mankabo (Assane Touré, 57e), Mouhamed Guèye, Oumar Goudiaby, Moussa Djitté. Coach : Landry Lopy.

Comme prévu, les hommes de Landry Lopy ont entamé le match avec l'ambition de limiter les dégâts. Traversant une mauvaise passe à l'instant, l'équipe de Niary Tally était prudente d'entrée. Après une courte période d'observation, c'est le Diaraf qui profita d'une erreur de la défense adverse pour prendre l'avantage. Exploitant un bon centre au second poteau de Daouda Guèye Diémé, Albert Diène bat Djiby Diop Diémé, le gardien de Ngb, d'une reprise à bout portant (6e). La réaction de Niary Tally sera immédiate. Car, deux minutes après, c'est le défenseur Mansour Cissé qui rétablit l'équilibre sur un corner (8e). Et malgré une réaction du Diaraf, les hommes de Landry Lopy ont bien défendu le point du nul jusqu'à la pause.

Mais, de retour des vestiaires, ils se feront piéger à deux reprises sur des balles de contre. C'est d'abord Ansou Sow qui a profité d'une seconde erreur de placement de la défense de Ngb pour redonner l'avantage au Diaraf trois minutes après la reprise (48e). Un avantage qu'Albert L. Diène, l'auteur du premier but du Diaraf, corsera (55e) au moment où l'équipe de Niary Tally se ruait à l'offensive pour tenter de revenir au score. Avec ce doublé, le jeune attaquant du Diaraf a été le bourreau des Galactiques qui se rapprochent davantage de la zone rouge.