Sénégal: Mesures annoncées contre les accidents de la route - Les explications du ministère

Le Secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Jules Aubin Sagna, explique la pertinence de la série de mesures conservatoires annoncées pour parer à la récurrence des accidents de la route.

Pour amortir les dégâts causés par les nombreux accidents de la circulation, particulièrement sur les routes nationales desservant l'arrière-pays, avec leur cortège de victimes (morts et blessés) qui ont fini de détruire la vie de familles entières, la tutelle a décidé de sévir en mettant en œuvre dès le second semestre de l'année en cours, deux mesures conservatoires phares. Il s'agit d'abord de l'interdiction de la circulation interurbaine des transports publics de voyageurs de 22h à 06h puis de l'instauration du permis à points.

Ces mesures sont la résultante d'études et de rapports sur la problématique de la récurrence des accidents de la circulation. Selon le Secrétaire général du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Jules Aubin Sagna, « dans le traitement statistique que nous avons fait des rapports envoyés par les gouverneurs et les services de sécurité, qui relèvent un défaut ou une réduction de visibilité, le risque de somnolence la nuit, les véhicules en panne stationnés sur ou au bord de la chaussé sans panneau de signalisation... , nous nous sommes aperçus que la plupart des accidents et plus de 73% des morts surviennent la nuit sur les corridors longs ».

Aussi, poursuit-il, « nous avons considéré que pour donner les réponses hardies qui impacteront réellement et significativement sur le taux d'accidents et le taux de décès sur les routes, il faut interdire le transport nocturne de passagers et nous en sommes convaincus ». Pour M. Sagna, « il y a un choix à faire entre encombrer la route la journée, avec le risque de ralentissement dans le trafic diurne agité et qui reste d'ailleurs à démontrer et laisser la situation telle quelle en laissant les gens circuler la nuit avec la probabilité d'une recrudescence des morts et blessés et assurer la sécurité ».

En outre, « malgré les efforts énormes de l'Etat pour améliorer l'état des infrastructures routières qui sont de plus en plus bonnes », il a plaidé pour un « renforcement du contrôle sécuritaire, c'est-à-dire l'aptitude du véhicule à rouler, ainsi qu'une immobilisation radicale et sans sentiment des véhicules passant outre les normes. Il s'agit, entre autres, du défaut de panneaux de signalisation, de visite technique, du dépassement non autorisée...

En sus, considérant que 93% des accidents sont dus, non pas à une défaillance technique ou une défaillance de l'infrastructure routière, mais bien au facteur humain, c'est-à-dire au comportement du chauffeur, « l'instauration du permis à point est préconisé », souligne-t-il. Aussi, « même s'il ne constitue pas la panacée, il est un élément, à côté de la sanction pécuniaire qui sera revue inéluctablement à la hausse, pouvant contribuer grandement à discipliner les conducteurs et, partant, à réduire les risques d'accidents», a-t-il soutenu.

Enfin, il a tenu à rassurer les conducteurs sur le sens du permis à points qui consiste en « une sanction graduelle aux contrevenants qui verra les personnes qui perdront successivement des points envoyées en formation pour être plus outillées et seuls les multirécidivistes se verront in fine retirer le permis de conduire pour mauvaise conduite ».