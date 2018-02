Sénégal: Lancement de « Constante républicaine » - Les opportunités du PSE expliquées aux Rufisquois

Ndioro Ndiaye, coordonnatrice du mouvement « Constante républicaine ».

Le lancement de l'entité citoyenne « Constante républicaine », ce week-end, a permis d'expliquer aux Rufisquois les opportunités du Pse. Et pour Ndioro Ndiaye, Rufisque peut bel et bien tirer profit du Pse à travers les pôles urbains créés autour de la ville.

La ministre conseillère du président de la République, Ndioro Ndiaye, est convaincu que Rufisque peut trouver des réponses aux nombreux problèmes auxquels elle est confrontée depuis belle lurette. Une idée qu'elle a défendue, ce week-end, à l'occasion du panel de haut niveau organisé à la Salle des fêtes de Rufisque à l'occasion du lancement des activités de « Constante républicaine », « une entité porteuse des valeurs républicaines » dont l'ambition est, selon ses acteurs, de construire une relation de confiance et de compréhension entre les différents acteurs de développement du pays et de « rendre effectives » les idées et les aspirations du Pse.

Ledit panel avait pour thème : « Le concept de l'émergence à la base : une appropriation du Plan Sénégal émergent par les populations locales ». Il a réuni un parterre de responsables dont des ministres, des maires et des fils de Rufisque. « Une grande partie des solutions aux problèmes de développement de Rufisque peut trouver des solutions à travers les pôles de développement qui entourent la ville. Ces pôles peuvent avoir des répercussions sur la ville en termes de personnel, d'emploi et de restructuration de l'économie », a expliqué l'ancien ministre, par ailleurs présidente du Cercle des Républicains. Elle trouve, toutefois, « excellent » le Plan de développement urbain durable (Pdud) réalisé par les fils de Rufisque.

Pour elle, ce plan stratégique a « les mêmes horizons que le Pse » à savoir 2035 et tient compte des préoccupations des populations. « Avec ce plan, nous sommes partis d'un état des lieux en tenant compte des atouts et des faiblesses de la ville pour essayer de les corriger », a dit Seydou Cissé, un des membres du comité scientifique des assises de Rufisque, à l'origine de ce plan de développement. Pour les cadres de la « vieille ville », le Pdud reste un document de référence, tout comme l'est le Pse sur le plan national. Le représentant du maire de la ville, Amadou Sène Niang et le député Seydou Diouf ont tous attiré l'Etat sur l'importance de ce plan pour Rufisque. Seulement, pour les animateurs de « Constante républicaine », il est tout aussi important que les populations locales s'intéressent davantage au Pse et de comprendre les nouvelles politiques de ce cadre de référence.