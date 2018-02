Sénégal: Le ministre des Sports sur l'Arène Nationale - « Le projet de construction ne doit souffrir d'aucun retard »

Le ministre des Sports Matar Bâ a estimé, samedi, que la construction de l'arène nationale située sur le site du technopôle, dans la banlieue dakaroise, qui fait l'objet de polémique de la part de certaines personnes qui se disent impactées par le projet, ne doit souffrir aucun retard.

«Ce projet de construction de l'arène nationale ne doit souffrir d'aucun retard, et ça, c'est clair», a-t-il notamment déclaré, avant de souligner : «Il n'y a pas de polémique possible, on ne peut pas faire ce qu'on veut et vouloir réclamer ses droits. Quand on a libéré le site, il n'y avait plus personne, mais des Sénégalais comme nous et vous se permettent de construire les samedis ou bien la nuit pour penser que quand il y aura déguerpissement, il y aura remboursements ou autre chose», a lancé le ministre des Sports.

Il estime que pour construire une maison, il faut avoir tous les papiers y afférents pour pouvoir le faire. Et, à en croire le ministre des Sports, ce site qui abrite l'arène nationale est dans une zone non edificandi où personne ne doit construire sa maison.

«Nous sommes dans le social, parce qu'il s'agit de Sénégalais comme nous que nous allons accompagner. Mais ce projet-là n'appartient pas à un quartier ni à une ville, c'est projet un national.

Donc, aucun intérêt particulier ne doit primer sur l'intérêt national. Mais, des réglages vont être faits comme d'habitude», a promis Matar Bâ.