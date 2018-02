Sénégal: Une convention signée entre l'AMS et des communes

Nous avons reçu ce communiqué du bureau des relations publiques de la Police que nous publions in extenso. Plus »

« Parler de gouvernance, c'est accepter, de la part des gouvernants, l'intervention d'autres acteurs et particulièrement ceux de la société civile, à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques. C'est la raison pour laquelle, le ministre a pris par arrêté ministériel, le cadre multi-acteurs de suivi budgétaire », a-t-il dit.

Ces communes sont, entre autres, Dalifort, Guinaw Rail-sud, Grand Dakar, Guédiawaye, Keur Massar, Sam notaire, Dieuppeul et Pikine-ouest. Le directeur de cabinet du ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire Alassane Sow qui s'est félicité de ce programme, a affirmé que l'objectif est d'améliorer les politiques publiques.

