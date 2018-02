Sénégal: Une nouvelle vision stratégique

Historique ! Voilà, à défaut de trouver mieux, le terme qui sied pour qualifier la Conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation tenue à Dakar le 02 février 2018.

En effet, 10 chefs d'Etat en exercice et 03 anciens présidents, plus de 60 ministres et près de 1000 personnalités, notamment des responsables de l'Unesco, de l'Unicef, de la Banque mondiale, de la société civile, des fondations à vocation philanthropique et du secteur privé, ont pris part à cette conférence co-présidée par un dirigeant d'un pays du G7, le président français Emmanuel Macron, et un président d'un pays en développement, hôte de ladite conférence, le président Macky Sall.

Ce fut un moment fort dans le renforcement de la volonté de la politique mondiale pour assurer à chaque enfant, quel que soit son pays, ses conditions matérielles d'existence, un enseignement de qualité.

En termes de retombées, 2,3 milliards de dollars, soit une augmentation substantielle du financement, comparés au 1,3 milliard de dollars contribués au cours des trois dernières années. Par ailleurs, plusieurs pays donateurs ont indiqué leur intention de contribuer pour d'autres fonds au cours de la période de financement.

La plus importante source de financement de l'éducation demeure les pays en développement eux-mêmes. Plus de 50 pays en développement ont ainsi annoncé qu'ils augmenteraient leurs dépenses publiques consacrées à l'éducation pour la période 2018 - 2020 afin d'atteindre un montant total de 110 milliards de dollars, comparé à 80 milliards de dollars entre 2015 et 2017.

C'est toute l'importance de cette conférence qui consacre ainsi un changement de paradigme dans nos relations avec les pays du Nord qui finançaient la plus grande partie du financement de notre éducation.

Ce changement est révélateur de l'état d'esprit du chef de l'Etat, Son Excellence le président Macky Sall, qui connait l'importance de l'éducation et de la formation auxquelles il accorde plus de 40 % du budget de notre pays. C'est ce secteur qui portera l'émergence du Sénégal aux horizons 2035 ou même bien avant avec la découverte récente de ressources naturelles, telles que le pétrole et le gaz, qui, à coup sûr, seront des facteurs d'accélération de cette émergence que le président Sall et tous les Sénégalais appellent de tous leurs vœux.

Ce n'est nullement un projet chimérique si l'on se fie aux importantes réalisations qui jalonnent le bilan à mi-parcours, ô combien élogieux, du président.

Je n'en citerai que :

- L'aéroport international Blaise Diagne de Diass qui a été inauguré grâce à l'ingéniosité du président Macky Sall ;

- Le Train express régional qui va desservir cet aéroport à partir de Dakar ;

- Les nombreuses pistes et forages réalisées dans le monde rural avec l'appui du Pudc ;

- Les bourses de solidarité familiale pour venir en aide aux populations les plus démunis ;

- La Couverture maladie universelle pour un accès aux soins de santé de nos couches les plus défavorisées par un système de solidarité largement subventionné par l'Etat du Sénégal ;

- Les nombreuses réalisations en termes d'infrastructures scolaires et universitaires qui ont, d'une part, permis à plusieurs communes de disposer de lycées et collèges de proximité et, d'autre part, améliorer sensiblement les conditions d'existence des étudiants dans les universités et les campus sociaux par la construction d'amphithéâtres, de salles de conférence et de pavillons pour augmenter la capacité d'accueil en lits des campus universitaires ;

- L'autoroute à péage qui va jusqu'à l'aéroport pour continuer sur Thiès et aller jusqu'à Touba ;

- L'arène de lutte, vieille doléance des sportifs, qui sera étrennée au mois de juillet prochain, etc.

Ceci n'est pas du verbiage, et le quatrième président du Sénégal, Macky Sall, est dans le temps de l'action. D'ailleurs, comme le disent les Wolofs, « weddi guiss bokku ci ».

Pour ceux qui se trompent de moment, je voudrais dire que nous ne sommes pas en campagne électorale.

Ils savent qu'ils ont perdu tout crédit auprès des populations et cherchent à redorer leur blason dans ces vociférations puériles qui ne peuvent tromper personne.

Tout croyant devrait accepter que Macky Sall a été élu quatrième président de la République et le restera jusqu'en 2019 et, si Dieu le veut bien, il sera élu par son bilan à une majorité écrasante au premier tour pour gouverner le Sénégal jusqu'en 2024.

D'ici à 2019, continuons à travailler pour conforter le bilan et laisser les perroquets, en quête d'une nouvelle virginité politique qu'ils ont perdue à jamais, pérorer pour essayer de distraire les Sénégalais qui ont déjà fait la différence entre le bon grain et l'ivraie.

Travaillons et laissons les parler, ils sont en train de rêver. Mais, quelle que soit la longueur de la nuit, il arrivera un moment où le soleil se lèvera !