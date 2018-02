Sénégal: Le monde du sport en deuil - Le Pr Fallou Cissé et le journaliste Mamadou Bakary Traoré ne sont plus

Nous avons reçu ce communiqué du bureau des relations publiques de la Police que nous publions in extenso. Plus »

Nonobstant ses fonctions au sein de l'équipe nationale, ce professeur d'université était également président de l'Organisation nationale de lutte contre le dopage (Onad). Une disparition qui a mis dans l'émoi le monde sportif, à l'annonce de son décès car ce professeur émérite avait fini de faire étalage de tout son savoir-faire en médecine sportive. Et en plus de ses charges nationales, il dispensait des cours dans les universités africaines.

Les journalistes n'avaient pas fini de pleurer la perte d'un des leurs en l'occurrence Mamadou Bakary Traoré décédé samedi à Dakar, qu'une autre nouvelle aussi triste bouleversait le monde de la médecine sportive. Considéré par d'aucuns comme le père de la médecine sportive au Sénégal, le Professeur Fallou Cissé a été pendant de longues années le patron de la commission médicale de l'équipe nationale de football ; à ce titre, il avait accompagné les « Lions » dans toutes ses campagnes (coupe du monde 2002 et différentes Can).

