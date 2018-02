Sénégal: Droits humains au Sénégal - Le Csdh ne partage pas les conclusions du rapport d'Amnesty Sénégal

Me Pape Sène, président du Comité sénégalais des droits humains (Csdh), n'est pas convaincu par les conclusions faites par la section sénégalaise d'Amnesty international sur les restrictions des droits humains au Sénégal.

Le président du Comité sénégalais des droits de l'homme (Csdh) ne partage pas les conclusions du rapport de la section sénégalaise d'Amnesty international. Selon Me Pape Sène, les questions soulevées par le rapport sur les restrictions des droits à la liberté d'expression ou à celles de réunion « ne sont pas des motifs pertinents ». Sur les libertés d'expression et de celle de la presse, le rapport publié par Seydi Gassama révèle que des journalistes et des utilisateurs des réseaux sociaux ont été arbitrairement arrêtés au cours de l'année 2017 faisant référence aux cas de la journaliste-bloggeuse Oulèye Mané ou de la chanteuse Amy Collé Dieng. Mais ces deux exemples sont « des cas isolés », explique-t-il.

D'après le président du Csdh, sur la base des affaires Amy Collé Dieng et Oulèye Mané, on ne peut pas arriver à la conclusion selon laquelle les libertés d'expression et de la presse sont bafouées au Sénégal. Oulèye Mané avait partagé sur le réseau WathsApp des images contraires aux bonnes mœurs. Cette affaire repose même, selon l'avocat, le débat sur l'utilisation des réseaux sociaux au Sénégal. D'après Me Sène, nous sommes à l'ère des technologies de l'information et de la communication. C'est pourquoi le Sénégal a légiféré dans ce domaine. Mais, parfois, il note une utilisation abusive de ces espaces. Sur ce point, l'avocat donne l'exemple du site Seneporno. « Ce qui se passe sur ce site est contraire à nos bonnes mœurs », dénonce-t-il. C'est pour cette raison que la Commission de protection des données personnelles (Cdp) dirigée par Awa Ndiaye a déjà déclenché une procédure pour la fermeture de ce site.

Le rapport 2017-2018 d'Amesty international est aussi revenu sur la liberté de manifestation. D'après le document, plusieurs manifestations pacifiques ont été interdites par les autorités sénégalaises, surtout à l'approche des élections législatives de juillet 2017. Le président du Csdh rappelle que les statistiques du ministère de l'Intérieur sur le nombre de manifestations pacifiques au Sénégal sont largement supérieures aux données livrées par la section sénégalaise d'Amnesty international. Me Pape Sène reconnaît qu'il est arrivé en 2017 que des marches soient interdites par l'autorité préfectorale pour des raisons de trouble à l'ordre public. Mais il précise, toutefois, que cette interdiction est toujours temporelle.

Khalifa Sall a toujours usé de ses droits

Le rapport d'Amnesty Sénégal a aussi listé des cas de tortures dans les lieux de détention et de morts d'hommes causées par des forces de défense et de sécurité. Par exemple, à Kédougou, Yamadou Sagna, un jeune orpailleur, a été tué par un auxiliaire des douanes en 2017 ; et en février 2018, un pèlerin bissau-guinéen du nom d'Abdoulaye Baldé a été mortellement blessé par un agent des douanes dans la localité de Nianao (région de Kolda). Deux cas mentionnés dans le rapport 2017-2018 d'Amnesty international. Cependant, le président du Comité sénégalais des droits de l'homme (Csdh) rappelle que si des cas pareils se produisent, « le premier réflexe est de dire que les responsabilités doivent être situées ». Selon Me Pape Sène, seule une enquête sérieuse peut arriver à la conclusion selon laquelle Abdoulaye Baldé a été tué par un agent des douanes. « Il faut savoir raison garder. Ces cas sont récents et des procédures ont été ouvertes. Il y a toute une procédure à faire pour décréter qu'un auxiliaire des douanes est à l'origine de la mort de Yamadou Sagna », précise-t-il.

Amnesty international a aussi mentionné dans son rapport l'affaire du maire de Dakar. Pour Seydi Gassama, « l'affaire Khalifa Sall confirme le caractère ciblé des poursuites lancées dans le cadre de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics ». La section sénégalaise d'Amnesty international a aussi soulevé d'autres griefs liés au procès du maire de Dakar.

Un avis non partagé par le président du Csdh. Me Pape Sène rappelle que du point de vue de la procédure, Khalifa Sall a toujours usé des droits que la loi lui offre. Le maire de Dakar a aussi des avocats qui plaident pour lui dans le cadre de ce procès. Selon Me Pape Séne, le procès Khalifa Ababacar Sall a un intérêt significatif dans la mesure où il parle de questions de bonne gouvernance. « Ce procès doit être une aubaine pour nous autres d'attendre que la justice rende une décision en sanctionnant de manière positive ou négative. Quelle que soit la décision qui sera rendue par la justice, désormais les élus locaux seront avisés », informe le président du Csdh.