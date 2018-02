Sénégal: Réhabilitation du port maritime - Une mission de l'Anam à Kaolack

Nous avons reçu ce communiqué du bureau des relations publiques de la Police que nous publions in extenso. Plus »

Mercredi dernier, une mission de l'Agence nationale des affaires maritimes (Anam) conduite par sa directrice générale, Ndèye Tické Ndiaye a séjourné à Kaolack où elle a rencontré les acteurs portuaires dont les autorités de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture qui assure la gestion de l'infrastructure. Justifiant leur présence dans la région, elle a expliqué à ses interlocuteurs les instructions fermes du chef de l'État à son retour à Dakar pour « un traitement diligent » du dossier de réhabilitation du port de Kaolack conformément à son rôle stratégique dans le développement économique et social du pôle territoire du Sine-Saloum. Selon Ndèye Tické Ndiaye, ce projet qui fait partie des actions prioritaires du Plan Sénégal émergent va démarrer par le renforcement du tirant d'eau entre Ndakonga et Kaolack avec l'acquisition d'une drague en construction dans des chantiers navals en Corée du Sud.

