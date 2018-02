Sénégal: Résolution des conflits sociaux - Me Alioune Badara Cissé pour plus d'implication du Médiateur de la République

Nous avons reçu ce communiqué du bureau des relations publiques de la Police que nous publions in extenso. Plus »

Il a rassuré : « nous n'avons rien perdu de notre sens de la vérité, rien perdu de notre sens de la dignité, rien perdu de notre sens du devoir, rien perdu de notre sens de l'amitié, mais surtout rien perdu de notre sens civique et républicain». Par ailleurs, il a invité le régime en place à tout mettre en œuvre pour éviter la dernière situation vécue lors des législatives de 2017, en vue des prochaines élections. « Les cartes d'électeurs étaient introuvables. Le gouvernement a le devoir de résoudre ce problème. Je demande aux autorités de la République et au ministère de l'intérieur de prendre en charge cette question», a-t-il insisté.

Me Alioune Badara Cissé a fait ainsi état de ces nombreuses interpellations «qui alourdissent notre charge de travail sans que les moyens subséquents, conséquents ne nous soient versés». Mais optimiste, il a garanti, «nous n'avons qu'un espoir, c'est de passer cette situation à de bien meilleure». Non sans pointer du doigt les manques d'infrastructures dans les localités frontalières, enclavées, qui sont, à ses yeux, «de fortes interpellations».

Ainsi, rappelant que la Médiature est le centre par excellence de l'expression politique, au sens d'administration de la cité, Me Alioune Badara Cissé a indiqué aussi que c'est l'expression par excellence de la citoyenneté, des valeurs républicaines, du renforcement de l'Etat de droit. Mais aussi «de la capacité par l'indépendance dont nous sommes revêtue de prendre toutes les parties à égalité, de ne nous courber ou de ne nous baisser devant personne. Et la loi le dit expressément, le médiateur de la République ne prend instruction de personne».

Le médiateur de la République a dit précisé qu'il ne travaille que pour la République du Sénégal». Il a aussi passé en revue les nombreuses interpellations liées aux perturbations et manquements notés sur le plan politique (cartes d'identité biométriques, déroulement des élections... ), de l'éducation (grèves), et les « fortes » interpellations » des populations des profondeurs du pays, eu égard aux problèmes d'accès aux infrastructures sociales de base.

«Nous héritons de tout ce qui est situation difficile, lorsqu'il y a un risque ou un arrêt du service public. Mais dans la phase imprégnation, de connaissance des problèmes, de prises en charge, nous sommes absents », a déploré le Médiateur de la République lors d'une conférence publique organisée par le mouvement «jeunesses à l'image de Me Alioune Badara Cissé (Abc J'aime). Me Cissé a ajouté : «nous n'intervenons qu'en dernier ressort. Lorsque s'organisent les grandes commissions, les grandes négociations, vous ne nous verrez pas. C'est quand ça coince, c'est quand ça craint, c'est quand personne ne veut les avoir comme interlocuteurs parce qu'ils les auront tour à tour éprouvé et les auront désinvestis de leur confiance, que nous entrons en jeu. C'est en ce moment-là qu'on semble nous prêter une oreille attentive ».

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.