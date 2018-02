Sénégal: Choc des vieux routiers au stade Elimanel Fall - Forza brise l'élan de Abdou Diouf !

Nous avons reçu ce communiqué du bureau des relations publiques de la Police que nous publions in extenso. Plus »

Pour Abdou Diouf en revanche, cette contreperformance marque la fin d'une série de trois grosses victoires d'affilée. De retour des Iles Caïmans en 2010, « le géant du Walo » avait signé trois succès notamment contre Pakala, Bruce Lee et Thieck. Un come-back réussi qui lui avait permis de retrouver sa place parmi les athlètes les plus redoutés de l'arène. Sauf qu'avec ce revers, ce champion qui capitalise deux décennies d'expérience dans l'arène devra se retrousser les manches pour espérer rebondir.

Pris de court, le protégé de Mor Fadam n'a pas eu le temps de contrecarrer cette nouvelle attaque et fini par tomber sur son séant. Un quatrième succès d'affilée pour Forza qui vaut, en cette période de disette à Fass, tout son pesant d'or. Alors que le trio de rêve Gris Bordeaux, Papa Sow et Lac Rose traverse des difficultés, « cet éclair dans la grisaille »,devrait faire beaucoup de bien du côté de l'écurie de la Médina. Au plan individuel, cette prouesse, acquise de haute lutte, devrait permettre au Fassois de se relancer carrément dans la course. Freiné dans son bel élan en 2008 par une méchante blessure au genou, Forza a dû prendre son mal en patience avant de revenir au-devant de l'arène ; au grand bonheur de ses supporters et de son écurie.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.