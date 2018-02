Sénégal: La compétition « mYouth 2.0 » Sénégal lancée

Nous avons reçu ce communiqué du bureau des relations publiques de la Police que nous publions in extenso. Plus »

Les meilleures équipes seront sélectionnées pour représenter le Sénégal, d'abord au Ghana pour un hackathon, puis en Macédoine pour une formation en business development et, enfin, en Autriche lors des European Youth Awards http://www.eu-youthaward.org (Catégorie mYouth 2.0). Ils bénéficieront d'un encadrement par des experts en technologie et en business development.

Il implique des organisations et des jeunes de douze pays : Autriche, Ghana, Hong Kong, Kenya, Macédoine, Philippines, Pologne, Sénégal, Roumanie, Singapour, Tanzanie et Vietnam.

Le projet « mYouth 2.0 - mobile, young, opportunity, unity, technology, help » est un projet qui entre dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes dans le domaine du mobile », renseigne un communiqué. Le projet est cofinancé par le programme Erasmus de la Communauté européenne et conduit par mladiInfo international.

