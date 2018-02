Tunisie: Abdelwaheb Lahmar - «Toute une mentalité à changer»

En partant de ce principe, le choix de l'entraîneur se fait normalement en fonction des aptitudes de ce dernier et de son profil susceptibles de lui permettre d'être en mesure de réaliser les objectifs escomptés à long ou à moyen termes.

Une fois le choix de l'homme fait, tout le monde doit respecter ses engagements et aller au bout du contrat moral liant les parties. Si on a confiance aux compétences de l'entraîneur, on doit lui laisser le temps qu'il faut pour conduire à bon port l'équipe qui lui est confiée.

Malheureusement chez nous, on en engage un autre pour quelques résultats positifs réalisés avec un autre club et on le limoge à la première défaite sans le moindre respect ni pour l'éthique ni pour la période de préparation nécessaire avant la constatation d'une quelconque amélioration dans le rendement de l'équipe. C'est cela qu'on appelle médiocrité, improvisation farfelue et incompétence à gérer un club.

Les exemples contraires à ce qui se passe chez nous sont nombreux. Prenez le cas d'Arsenal par exemple où le Français Arsène Wenger n'a jamais été dérangé par les responsables de son club malgré les cuisants revers enregistrés de temps en temps.

Guy Roux en est un autre exemple plus frappant encore avec ses presque 40 ans d'affilée à la tête de l'équipe première de Auxerre.

L'éminent entraîneur du Stade de Reims (années 50), Albert Batteux, qui avait sous sa houlette le glorieux Kopa, était lui aussi maintenu pendant de longues années à son poste.

Une fois il avait déclaré à la presse qu' «"on ne doit jamais lier le destin d'un entraîneur à un tir ou à un penalty manqué par l'un de ses joueurs. Et cela veut tout dire à mon avis"».