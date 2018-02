Tunisie: A quitte ou double

Dos au mur, tous les joueurs hammamlifois ont repris les entraînements depuis une semaine, et ce, pour préparer le périlleux déplacement à Jendouba et espérer battre l'équipe locale et... se qualifier aux play-offs.

Leur mission s'annonce très difficile et très délicate, vu que le FCJendouba est mieux placé pour avoir un billet parmi le groupe jouant pour l'accession en Ligue 1.

Profitant de cette mini-trêve, l'entraîneur hammamlifois (en crise de résultats avec cinq nuls et une défaite) a programmé une rencontre amicale face aux espoirs du CSHL.

Le score était de 3-0 pour les seniors. Mais le plus important dans ce test était de voir enfin les attaquants marquer des buts.

Bien sûr, tout le monde espère voir Kasdaoui, Lahdibi et Zied faire gagner leur équipe lors du dernier match face aux Jendoubiens plus déterminés que jamais à battre un ensemble hammamlifois, dominé par le doute.

Certes, l'équipe de Jendouba a aussi joué une rencontre amicale qui s'est soldée par une défaite (0-1) face à Boussalem. Mais l'essentiel pour les joueurs de Jendouba est d'être fin prêts vendredi prochain devant leurs supporters.

Nul besoin de plonger très loin, dans le passé, le CSHL avait débuté la saison avec des ambitions de dominer la Ligue 2 et de retrouver la Ligue 1 le plus vite possible. L'équipe hammamlifoise regarde désormais dans la rétroviseur.

Arrivés à l'avant-dernière journée, les Verts sont une sur pente savonneuse. Vendredi prochain, le CSHL devra gagner pour jouer les play-offs et avoir une chance de retrouver la Ligue 1. En cas de défaite ou de nul face à Jendouba, le CSHL est condamné à rester une autre saison en Ligue 2.