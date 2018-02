Tunisie: Dur, dur d'être un jeune...

Il s'agit d'une usine d'équipements sanitaires dont le seuil d'embauche se limite à 220 agents, mais qui boîte à cause d'un déficit suite à des frais exorbitants pour se ravitailler en gaz naturel et occasionné par les travaux qui observent des arrêts répétés sur fond de revendications sociales. Mais c'est un autre problème sur lequel nous ne manquerons pas de nous pencher...

Ce qui n'est pas le cas des autres étudiants originaires de Gafsa. Je présume que la solution existe pour les étudiants à la recherche de ce sésame (argent de poche) et qui doivent exercer de petits boulots au cours des vacances pour avoir quelques provisions financières. Cela n'empêche, je ne me réjouis pas pour l'avenir à Gafsa avec ce taux de chômage qui hante les esprits».

Mais empressons-nous de dire, cette richesse est devenue la malédiction au vu des limites relevées d'un trust dont l'habit de sauveur ne lui va plus à cause d'une conjoncture mondiale qui ne l'a pas épargné, ce qui l'a rendu incapable d'absorber une crise de chômage qui a fait tache d'huile dans la région.

