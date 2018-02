Tunisie: Du courage et du mérite

Il n'en demeure pas moins qu'à la lecture de ce qui l'attendait sur les colonnes d'un des quotidiens de la place, nous n'avons pu que reconnaître à ce technicien un courage exceptionnel : il se lançait dans une aventure quelque peu hasardeuse, car le club marocain était en pleine crise avec des luttes intestines qui ont quelque peu déréglé sa redoutable machine.

«Aujourd'hui le Wydad est sous la houlette d'un nouvel entraîneur. Le Tunisien Faouzi Benzerti adopte un style bien différent que son prédécesseur. Avec un CV long comme un bras, il mettra toute son expertise au service du club afin de remplir son contrat.

Parmi les clauses dudit contrat se trouve justement la supercoupe d'Afrique qu'il va devoir remporter tout comme la conservation du titre de champion du Maroc.

défaut d'honorer cet engagement, le club se réserve le droit de rompre le contrat à tout moment. La supercoupe est donc un premier obstacle d'une grande importance et qu'il va falloir sauter».

Et encore une fois, notre compatriote a eu le dernier mot. Après une mi-temps d'observation et un penalty raté et un second accordé puis refusé à la suite de la vérification de la séquence sur vidéo, il opéra deux changements qui ont complètement métamorphosé l'équipe. L

La victoire a été au bout, et tous les observateurs ont été unanimes : les changements opérés par Faouzi Benzarti ont été à la base de cette victoire qui permet au Wydad de renouer avec la victoire et de remporter cette supercoupe.

Deux choses à retenir : la première, c'est avant tout la qualité de nos techniciens qui sont de nos jours un peu partout et qui se sont imposés par leur savoir-faire et leur excellente formation.

C'est avec une certaine fierté que nous avons vu ce technicien de valeur monter à la tribune d'honneur et les longues félicitations qu'il a reçues à la suite de ce succès, face à une équipe qui a dominé le football africain durant de longues périodes.

Et nous avons pensé à ce dicton populaire qui rappelle «la fameuse lanterne de Bab Menara qui, dit-on, n'éclaire que les étrangers» !

La seconde c'est la décision de la CAF d'utiliser la vidéo qui a été appliquée dans cette finale pour éviter ou du moins limiter les contestations.

Cela a servi. Lorsque l'arbitre a pour la deuxième fois désigné le point de penalty et qu'on l'a prié de consulter la séquence pour s'en assurer, personne n'a bronché lorsqu'il est revenu sur sa décision.

C'est dire qu'au lieu de faire des mises au point et de s'adonner à des envolées lyriques pour justifier (l'injustifiable ?), on ferait mieux d'agir et de s'empresser de mettre en place ce système, tout en adoptant des mesures qui faciliteraient un meilleur contrôle du public.

L'enveloppe sera certainement moins coûteuse que ces agressions, ces destructions et ces scènes d'émeute qui ternissent l'image du football tunisien, et de la Tunisie, presque chaque semaine.

A moins, bien sûr, que certaines parties prenantes craignent de perdre toutes emprises sur la compétition et que, par voie de conséquence, n'auraient plus ni influence ni autorité. Et c'est là toute une autre question !