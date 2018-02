Tunisie: Kamel Kolsi - «Un mal pour un bien»

L'entraîneur crée, structure et innove. C'est à ce prix que la performance incarnée, voulue et organisée sera atteinte !

Sauf que pour redresser le bateau, le capitaine doit avoir la confiance de ses lieutenants. C'est à ce prix que le technicien en place pourra garder l'immunité. Vous savez, l'entraîneur est la personne qui définit la stratégie technique, organise et transmet un savoir. Il découvre et accompagne des talents.

Mais la majorité des dirigeants est unanime à dire que cela est dû aux mauvais résultats. Vous savez, le changement d'entraîneur n'est pas un phénomène tunisien. Seulement dans notre pays, cette histoire devient de plus en plus embarrassante.

