Sud-Soudan: La situation alimentaire continue de se dégrader dans le pays

Le nombre de personnes ayant besoin d'aide alimentaire au Soudan du Sud ne cesse d'augmenter. Selon une étude réalisée par les Nations unies et le gouvernement de Juba, plus 7 millions de personnes sont affectées par l'insécurité alimentaire.

« La situation alimentaire s'est encore dégradée au cours des derniers mois, insiste Serge Tissot, un responsable de l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO. Nous avons plus de 7,1 millions de personnes affectées par la crise alimentaire. C'est beaucoup plus que les années précédentes. C'est un million de plus qu'en 2017. »

Bien que les ONG et associations fassent de leur mieux pour venir en aide aux populations, cela reste insuffisant, rappelle la FAO. « Fort heureusement, les acteurs humanitaires ont déjà des activités très importantes sur le terrain, donc on n'a pas de risques de famine à l'heure actuelle. Ce qui n'empêche qu'on ne couvre pas tous les besoins de la population. »

Les fermiers fuient les combats

Serge Tissot souligne que la principale cause de cette situation est l'insécurité dans la région. « La différence principale entre 2017 et 2018, c'est le fait que la production agricole a fortement régressé, dû au fait que les fermiers ont quitté leurs champs à cause des problèmes de sécurité. »

Les combats qui se poursuivent y sont pour beaucoup. Le responsable de l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation explique que « beaucoup de fermiers ont quitté leurs champs pour aller dans les camps de réfugiés en Ouganda ». Or, cette zone frontalière est très importante pour la production agricole, rappelle Serge Tissot.

« Ça représente plus de 20% de la production agricole pour le pays, donc cette zone fait déficit au niveau de la sécurité alimentaire en 2018. La seule solution pour l'avenir est d'avoir un minimum de paix et de stabilité dans le pays, de manière à ce que les fermiers puissent retourner dans leurs champs et se remettent à produire. »