Tunisie: Touati arrache la qualification !

Menacé par le spectre de la relégation, le COM souhaitait remporter une victoire qui lui fera oublier, même provisoirement, ses malheurs et le remettra sur selle.

En revanche, l'UST voudrait profiter du soutien de son public et confirmer sa bonne marche par une qualification au prochain tour de la coupe de Tunisie.

Les deux équipes ont débuté la partie avec la peur de perdre. L'une et l'autre se sont cantonnées dans leur zone et effectué quelques contre-attaques qui n'ont pas fait de mal aux deux gardiens.

Au fil des minutes, le niveau de jeu s'est amélioré. L'UST a pris confiance en ses moyens. Elle a effectué une attaque collective qui a permis à Zaghdoud de centrer, et à la reception Ayoub Jertila, de la tête, inscrit un joli but à la 26'.

Le COM quitte sa zone et riposte avec force, mais ni Majri, ni Felhi et ni Ben Tarcha n'arrivent à concrétiser les occasions qu'ils se sont créées. Les locaux ont bien résisté. Et Jilani Abdeslem a failli doubler la note pour les siens, mais Fdhil était en place.

Une autre tentative à l'actif de l'UST a été ratée à la fin du premier half quand le tir de l'attaquant est passé au-dessus. Le COM a essayé de revenir dans la partie avant de rejoindre les vestiaires, mais Machhour, en se présentant tête-à-tête avec Mathlouthi, n'a pas exploité l'occasion et a raté lamentablement l'aubaine.

Bon coaching de Maâmmar

Apparemment bousculés par Maâmmar pendant la pause, les visiteurs ont regagné la pelouse avec force. Ils ont tenté d'égaliser dès le début. Ils ont obligé leur adversaire de renforcer sa ligne arrière.

Miladi, à la 52', n'a pas bien cadré son tir. Ben Tarcha et Machhour n'ont pas fait mieux. Tout en résistant, l'UST quitta petit à petit sa zone et effectua des montées offensives assez dangereuses. Abdeslem se présenta seul face au gardien Fdhil qui sauva à la 65'.

Puis, deux minutes après, une triangulation entre Makni et Abdeslem servit Touati en position de tir qui rata la réception. A la 77', Khilfa tira à côté de la cage.

En face, le coaching effectué par Maâmmar donna plus de mordant à l'ensemble, profitant bien sûr des ratages de son vis-à-vis.

Et Majri, de loin, adressa un puissant tir et égalisa à la 79'. Piqués au vif, les protégés de Chokri Bejaoui ripostent à deux occasions à la fin de la rencontre mais ni le coup franc bien placé, ni la tentative de Makni n'ont pu changer le score.

Le niveau du jeu a baissé à la reprise et cela s'explique puisque les deux protagonistes se sont dépensés à fond au cours des 90 minutes. L'UST s'est ruée en attaque dans les premières 15 minutes, mais Robeï, Lassoued et le gardien Fdhil ont tenu bon.

Dans la foulée, les locaux ont accentué la pression et Makni a heurté la transversale (90'+20). On dirait que le but chauffait.

Une attaque tataouinienne bien menée à la 112', Lassoued commet la faute et c'est le coup franc. Khalwi le botte à la perfection et Touati profite du cafouillage pour inscrire le deuxième but et permettre à l'UST de se qualifier avec mérite pour la première fois de son histoire aux quarts de finale de la coupe de Tunisie.