Tunisie: Des opportunités à saisir

Ce salon, qui s'est déroulé sur deux jours, a été placé cette année sous le signe «Talents et entreprises, grandir ensemble». L'organisatrice du salon, Feyza Chaânbi, rencontrée sur les lieux, a tenu à préciser que l'objectif principal de ce salon serait de mettre en valeur le capital humain dans l'entreprise et gérer les talents selon des cycles de formation, de logiciels, de workshops.

«Nous mettons l'accent sur l'entreprise et sur la direction des ressources humaines qui ont pour mission principale d'aider les employeurs à gérer les problèmes pour le bien de tout le monde.

En effet, on compte 55 exposants et 35 intervenants. Le salon comprend également 5 ateliers, 8 talk-shows coaching qui s'articulent autour de la thématique principale».

Et d'ajouter : «Le public cible est composé des assureurs, des banquiers, des chefs d'entreprise... et évidemment des chercheurs d'emploi, puisque certains exposants offrent des opportunités de recrutement pour ceux qui désirent trouver un travail (il y a au moins 15 sociétés parmi les exposants qui recrutent, ce qui représente une occasion pour les jeunes diplômés). On compte aussi huit pays étrangers participants, dont la Suisse, l'Allemagne, la France, le Mali, l'Algérie, le Maroc... ».

Il était donc dix heures du matin, une grande dynamique marquait déjà l'ambiance générale de cette deuxième journée du salon.

Les exposants ont accueilli les visiteurs afin de les convaincre de l'efficacité de leurs services, sans parler de l'accueil chaleureux que ces derniers ont réservé à tous les visiteurs qui veulent avoir des renseignements.

Et comment ne pas l'être puisque, entre autres, ces exposants, bien calés dans le domaine de la communication, proposent même des formations individuelles ou en groupe en développement personnel.

Les deux présentatrices de l'Université Centrale ont exposé les différents services que l'université propose à ses clients.

«Nous vendons des formations aux managers, aux chefs d'entreprise en MBA (Master of Business Administration) ainsi que des formations en développement personnel, en ressources humaines et management d'équipes, en management stratégique, en management de projets et en marketing.

Les prix de ces formations varient entre 5 et 9 mille dinars à l'année», nous a expliqué l'une des responsables. Quant à l'affluence du public, pendant cette deuxième journée du salon, la responsable a affirmé que la présence du public était remarquable, surtout lors de la journée d'ouverture.

En parcourant les différents rayons du salon, les visiteurs se sont arrêtés devant certains stands, pour collecter les informations nécessaires, comparer et essayer de saisir les bonnes opportunités à ne pas rater.

Certains d'entre eux ont choisi de se diriger vers une autre salle qui se trouvait au fond du hall pour suivre une conférence centrée sur la thématique du salon.

Du coaching personnel et professionnel

Mais ce n'est qu'à partir de 10h30 que le public commence à affluer en grand nombre. Des étudiants accompagnés par leurs parents, des chercheurs d'emploi, en groupe, ont visité différents stands à la recherche d'informations dans les moindres détails, sur certaines universités, sur les études après le bac...

L'université South Mediterranean University (première université anglophone en Tunisie) par exemple a proposé aux étudiants des licences en Business Administration, des masters en marketing, en Big Data et bien d'autres spécialités.

Mariam, la responsable du stand, a expliqué à tous les intéressés par cette offre les avantages de s'inscrire à cette faculté et les opportunités qu'elle offre à ces étudiants plus tard.

Et pour bénéficier d'une telle opportunité, afin d'intégrer le monde professionnel, il faut payer 11 mille dinars à l'année pour l'inscription en licence et 12.500 dinars pour l'inscription en master.

D'autres centres de formation ont proposé des séances de coaching en management des risques, en gestion du temps et des conflits à des prix plus ou moins abordables.

Une formation de sept jours en «Green Belt» peut coûter jusqu'à 5.800 dinars, alors que les prix des formations de trois jours seulement dans différentes disciplines varient entre 500 et 900 dinars.

Dans l'un des rayons du salon, nous avons rencontré Inès, une jeune enseignante de management, parcourant les différents stands pour collecter des informations, les enregistrer dans un carnet et ne rater aucun détail afin de bien alimenter son enquête de terrain axée sur le thème du coaching.

Habituée du salon, elle a trouvé que cette édition est très riche et qu'elle a pu obtenir toutes les réponses à ses questions, d'autant plus que les ateliers aussi sont très intéressants.

Le salon a prévu également, lors de la séance de l'après-midi, une conférence assurée par la secrétaire d'Etat chargée de la Formation professionnelle et de l'Entrepreneuriat, Saida Ounissi, en guise de clôture officielle de la onzième édition du Salon international du développement des ressources humaines.