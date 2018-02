Gabon: Enseignement supérieur - Le Congo et le Gabon concluent un partenariat

Le document a été signé, le 23 février à Brazzaville, par le directeur général des affaires sociales et des œuvres universitaires du Congo, Tchikaya, et le directeur adjoint du Centre national des œuvres universitaires, Victor Iwangou Mboumba.

Conclue en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, la convention de partenariat entre les deux pays vise l'amélioration des conditions de vie et des études des étudiants dans les universités du Congo et du Gabon. Les domaines concernés sont : l'hébergement, la restauration, la prise en charge médicale et les activités socioculturelles.

En effet, la délégation gabonaise conduite par la conseillère du ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Emérentienne Doufoundou, a séjourné à Brazzaville les 22 et 23 février. Pendant son séjour en terre congolaise, elle a visité le chantier de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso et son campus, à Kintelé.

Cette visite rentre dans le cadre de la coopération sud-sud. « Nous avons été émerveillés par la réalisation qui s'est faite à Kintelé. Ce que nous pouvons, c'est peut-être nous inspirer de cette réalisation. Nous ne nous gênons pas de féliciter le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso. C'est donc pour nous un exemple à suivre plus tard, parce que l'objectif, en ce moment, c'est de voir tous les pays d'Afrique centrale réaliser ce genre de projet », a déclaré la cheffe de la délégation.

Selon Emérentienne Doufoundou, cette mission leur a permis non seulement d'échanger des expériences mais également de tirer les leçons. Ce qui leur permettra de contourner toutes les difficultés rencontrées dans leurs universités respectives. « Nous allons donc nous réunir, je l'espère bien, en juin en France, dans le cadre du réseau d'Afrique du Centre de l'Ouest, pour élargir cette convention de partenariat, élargir nos expériences », a-t-elle annoncé.