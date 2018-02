Afrique de l'Ouest: Force du G5 Sahel - L'objectif des 423 millions d'euros pas atteint

La conférence des donateurs internationaux a franchi le cap de quatre cent-dix millions d'euros de promesses sur les quatre cent-trente millions d'euros attendus.

Il faut rappeler que sur les quatre cent-dix millions d'euros promis par la communauté internationale, deux cent-quatre-vigt-quatorze millions d'euros font partie des premières promesses. Clairement, il n'y a que cent-seize millions en plus (50 millions de l'Union européenne et 66 millions d'euros d'autres donateurs).

Au-delà de ce montant, la communauté internationale devra trouver soixante-quinze millions d'euros, tous les ans, en vue d'assurer le bon fonctionnement de la force, qui compte un effectif de cinq mille hommes. Du coup, nul ne sait si la force militaire conjointe sera mobilisée en mars comme prévu.

Pour le président du Niger, Mahamadou Issoufou, le défi majeur c'est "de parvenir un financement non [...] sporadique". Il a appelé à la solidarité. Le président de la commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a, quant à lui, exhorté les pays donateurs à "matéraliser le plus rapidement possible" leurs promesses. Il ne veut pas que le Sahel devienne "un sanctuaire pour les groupes djihadistes [...]la porte à côté de l'Europe". A ce jour, seuls cinquante millions d'euros, ceux engagés par l'Union européenne, en juillet, ont été débloqués. Il se pose une réelle difficulté de pérénnité financière.

Pour l'Elysée, cette mobilisation de Bruxelles "est la preuve d'une prise de conscience collective de l'importance du Sahel pour la stabilité de l'Afrique et, au-delà, de l'Europe". La mort de deux soldats français tués dans l'explosion d'une mine, dans le nord-est du Mali, ravive l'urgence de la force . Ce qui porte à douze le nombre de soldats français tués sur les quatre mille déployés au Mali, depuis la mise en place de l'opération Barkhane.

La France plaide aussi autour du développement dans la région: "pas de sécurité sans développement". Près de quatre cents projets ont été identifiés, dans six secteurs : emploi des jeunes; développement rural et sécurité alimentaire; énergie et climat; gouvernance; décentralisation et accès aux services de base; et sécurité; pour un coût estimé à six milliards d'euros sur la période 2018-2022.