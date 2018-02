Guinée Bissau/Congo-Brazzaville: Journée FIFA - Congo - Guinée Bissau, le 26 mars à Paris

Il a ajouté : « Quand on fait venir pas mal de joueurs, ce sera un moyen de toucher les joueurs qui n'ont pas été encore sélectionnés je prends l'exemple de Passi qui joue à Montpelier. Sur un match amical en France, il ne sera pas bloqué pour l'équipe de France. Ça peut nous permettre de l'avoir peut- être plus facilement. À cette période de l'année, c'est peut- être le meilleur compromis. Contre le Gabon ou chez eux, il nous manquera des joueurs professionnels, c'est une certitude. »

« Les clubs sur les échéances où l'on se rapproche de la fin des saisons mettent souvent une certaine pression sur leurs joueurs. Je suis certain que si on joue à domicile, il va nous manquer pas mal de joueurs professionnels. La Guinée Bissau joue le 22 contre le Burkina à Paris, elle pouvait rester sur place et ça nous permettait aussi de faire une économie de quelques coûts », a souligné le sélectionneur des Diables rouges.

Les Diables rouges affronteront, le 26 mars à Paris, la sélection de la Guinée Bissau. En donnant l'information au ministre des Sports et de l'éducation physique, Jean Guy Blaise Mayolas a précisé que le Congo avait contacté la Zambie et l'Ouganda, les sélectionneurs des deux équipes n'ont pas accepté l'offre. Le Gabon était l'autre piste à exploiter. Mais les Gabonais avaient exigé que le match se joue soit à Libreville soit à Brazzaville. Sébastien Migné, le sélectionneur des Diables rouges a validé le choix de Paris, qui profiterait aux deux équipes, dont la majorité de leurs joueurs sont en Europe.

