Congo-Brazzaville: Défense - Un nouveau logiciel calculateur de solde des militaires et gendarmes

Au cours d'une visite guidée du Centre autonome de décompte de la solde (CADS), organisée le 24 février à Brazzaville, le nouveau dispositif a été présenté aux ministres de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, et des finances, Calixte Nganongo, par le directeur général de l'administration et des finances, le commissaire en chef de 1re classe, Eugène Alain Yves Aignan Mpara.

Le Centre autonome de décompte de la solde (CADS) apparaît comme un outil essentiel d'une meilleure gouvernance en matière de solde au ministère de la Défense nationale. Il favorise ainsi le respect des attributions et responsabilités des deux ministères par la séparation de la gestion de la solde dévolue au ministère de la Défense, le contrôle et le mandatement de celle-ci par le ministère des Finances dans sa fonction régalienne de garant du budget et des finances de l'Etat. Le respect du périmètre de chacun des ministères garantirait l'intégrité du processus de la solde.

Le CADS est doté d'un logiciel calculateur de solde développé à partir de celui de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et adapté aux spécificités des besoins de la solde des militaires et gendarmes. Le logiciel ainsi installé entend réduire les fraudes de soldes, donc les pertes des recettes de l'Etat, en le nettoyant des déserteurs, des fictifs et des décédés. Il sied toutefois de rappeler que c'est suite aux cas de fraudes décelées sur les soldes des militaires et gendarmes en 2006, que le président de la République avait instruit la hiérarchie militaire à développer un Centre autonome de décompte de la solde. Objectif : contribuer fortement à la maîtrise des effectifs des militaires et des gendarmes.

Dans son intervention, le directeur général de l'administration et des finances du ministère de la Défense nationale, le commissaire en chef de 1re classe Eugène Alain Yves Aignan Mpara, s'est appesanti sur l'importance stratégique de ce logiciel. « Il permet la mise en œuvre d'une fonction solde sécurisée, rénovée et moderne. Il est l'origine de la maitrise des effectifs administrés et soldés par le référencement exact du nombre des militaires et gendarmes, par la justesse et l'intégrité des informations saisies. Il permet une estimation pertinente et efficace de la dépense salariale du ministère », a-t-il indiqué. Et d'ajouter : « Le Centre autonome de décompte de la solde fonctionne avec un « Harpon » de 15 agents formés idéalement en attendant son ancrage définitif au sein de la direction générale de l'administration et des finances. Après sa montée en puissance amorcée depuis 2015, ayant consisté d'abord par la mise à jour du fichier solde avec les déclarations de situation individuelle(...), l'édition des bulletins de solde sécurisés de quatre unités cibles, une par armée et réalisée en novembre 2017, le prochain test définitif s'attèlera à une armée en l'occurrence l'armée de l'air ».

À l'issue de cette visite, le ministre des Finances, Calixte Nganongo, a indiqué : « Je suis venu voir avec mon collègue la fiabilité du système. C'est un système que je trouve assez pertinent. Le but premier que nous poursuivons, c'est d'informatiser tous les services de l'Etat ».

Fruit de la coopération franco-congolaise, la présentation de l'outil opérateur a eu lieu en présence du chef d'état-major général des Forces armées congolaises, le général de division, Guy Blanchard Okoï.