Tunisie: Le CAB se qualifie aux quarts de finale aux tirs au but

Aucun regret pour la bande à Nabil Kouki qui a crânement défendu ses chances malgré l'absence de la moitié de l'équipe-type, et éliminée de cette épreuve au dernier souffle du suspense. Elle sort de la coupe la tête haute.

A défaut de réalisme et d'efficacité, le CAB ne veut retenir que la «qualif» qui lui ouvre de larges perspectives pour sauver sa saison.

Après USM-CSS (0-1) de la veille, dans cette seconde affiche des huitièmes opposant des clubs de L1, le nouveau coach stadiste est astreint d'aligner un onze de fortune auquel manquent le gardien titulaire Kais Amdouni qui a annoncé sa retraite suite à une altercation avec des supporters stadistes, Youssef Fouzai et Slim Jedaied, relégués avec l'équipe Elites, Bassem Boulaâbi, suspendu, et le maître à jouer Elyès Jelassi, excusez du peu !

Les jeunes Elyès Jeridi et Hamza Hammami, quoique faisant pratiquement leurs débuts avec l'équipe fanion tiennent dignement leur rang, notamment au premier half. Côté nordiste, Walid Ben Thabet récupère Bilel Saïdani.

Dès le départ, la prudence l'emporte, ce qui prive le public de beau jeu et d'occasions franches. Les deux gardiens Aziz Sellami et Khemaies Thamri sont d'ailleurs peu sollicités.

Résultat: on est condamné de chercher ailleurs des faits marquants dont le premier consiste en un télescopage spectaculaire entre deux Stadistes, Traoré et Belakremi, au bord de la touche, juste sous les yeux de leur coach (22').

A la 28', Cissé intervient énergiquement pour dévier un centre dangereux de Bessan. Puis, c'est au tour de Ouattara de buter sur Sellami, lorsqu'il choisit l'option individuelle au lieu de servir Belarbi, mieux placé.

A la dernière minute de ce premier half, sur le coup franc de Belarbi, les deux axiaux jaune et noir, Ressaïssi et Bousnina, ne réussissent pas la déviation.

Le même scénario qu'à Tozeur

La reprise ne sera moins avare en opportunités. Un centre de Hosni, très peu en vue hier est renvoyé par la main pas décollée de Bousnina.

L'arbitre Jaouadi n'a pas jugé utile, à juste titre à notre humble avis, de siffler le penalty (55'). Après une frappe facile du nouveau rentrant, Amdouni (60'), Hammami reprend dans le décor un ballon renvoyé par la défense visiteuse (70').

Ziad Ounalli, entré à dix minutes de la fin du temps réglementaire, rate deux belles opportunités d'envoyer les siens en quarts de finale. D'abord, à la 84' pour l'occasion la plus nette du match.

Ouattara part à la limite du hors jeu et sert Ounalli lequel se présente seul face au keeper local. Mais il perd son duel face à Sellami qui ferme rapidement l'angle de tir. Ensuite, à la 89' quand il manque de lucidité dans la surface.

Avec l'incorporation de Amdouni, Medina et Ounalli en deuxième mi-temps, le coach nordiste Walid Ben Thabet a déjà jeté toutes ses cartes offensives. A défaut de choses intéressantes sur le terrain, les groupes de supporters stadistes décident d'en découdre entre eux dans les tribunes.

Dans une première prolongation insipide, l'occasion qui mérite d'être signalée voit l'attaquant rouge et vert Hosni conclure maladroitement son beau slalom en croisant trop son tir (103').

Dans la seconde, Khemiri oblige Thamri à sortir une superbe claquette pour sauver les siens (116'). La dernière alerte donne dans le camp adverse des sueurs froides à Sellami sur le bolide de Habassi.

Après avoir passé le tour précédent à Tozeur aux penalties aux dépens de la Palme, le CAB rêve de rééditer cet exploit, cette fois au Bardo.

Et il y réussit, puisque dans la loterie des tirs au but, Jelassi, Ressaissi, Amdouni et Bousnina réussissent leurs tentatives, alors que Yaken rate le premier penalty de la série. Là aussi le remake de ce qui s'était au Djérid.

Au ST, Bessan et Mhadhebi commencent par rater la transformation de leurs penalties, alors que les jeunes Jeridi et Hammami réussissent le leur. Tout un symbole quant au courage et à la témérité des moins expérimentés.

Par rapport à la semaine tourmentée dont sort le ST conclue par une grève des entraînements, et aux nombreuses absences, la jeune formation alignée hier a présenté un visage honorable.

Côté bizertin, on va devoir attendre le 18 mars prochain, date du tirage des quarts et des demi-finales de la coupe de Tunisie qui va être effectué aux studios de «Dimanche Sport», pour connaître son prochain adversaire. Les Nordistes y croient plus que jamais.