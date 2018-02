Tunisie: Lotfi Chihi (ex-entraîneur du COT) - «Crédibilité perdue»

L'entraîneur n'est plus le maître à bord et il n'est plus le maître de son destin, on le recrute et on le limoge sur un coup de dés. Les entraîneurs ne pourront garder leur immunité indéfiniment s'ils ne redressent pas rapidement la barre. La faute incombe aux entraîneurs en raison de leur incapacité de discuter avec les dirigeants de leurs projets.

Le comble, c'est que lorsqu'un entraîneur est limogé, il est automatiquement recruté par un autre club. C'est aberrant alors que les règlements de la FTF sont clairs.

Je vous affirme que le changement d'entraîneur n'a aucun effet à court terme. Difficile alors de parler d'un véritable choc psychologique positif. Le club qui compte dans ses rangs des joueurs compétitifs et n'a pas de soucis financiers aura le possibilité de gagner ses matches.

Cette saison, c'est la débandade. Je crois qu'à part l'USMonastir, tous les clubs ont changé d'entraîneur. Le comble : tous ces dépassements et ces limogeages à gogo des techniciens se passent sous le regard passif de la FTF et surtout de l'Amicale des entraîneurs qui n'ont rien fait pour bloquer cette situation catastrophique de notre football.

Je persiste à croire que nos entraîneurs sont devenus des pompiers de service pour nos clubs sans idées et sans projets».