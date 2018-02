Tunisie: CSB/ESS - Plus difficile que prévu...

Devant des gradins plein à craquer et dans une ambiance merveilleuse de fête, la première période du derby sahélien des huitièmes de finale entre le divisionnaire le CSB et l'ESS débuta sur des chapeaux de rou, notamment de la part des Etoilés qui voulaient faire vite la différence.

L'ESS avec une formation remaniée à laquelle manquait Brigui suspendu et Abderrazak malade, imposa d'entrée son jeu fait de passes courtes ponctuées par des reconversions rapides sur le duo de l'attaque Sfaxi et Chermiti. A peine deux minutes passées, l'ESS ouvre le score par l'intermédiaire de Sfaxi suite à une-deux avec l'inévitable Chermiti.

Cette ouverture du score précoce incita les Etoilés plus entreprenants à aller de l'avant pour réussir très vite le break. Mais le tir puissant de M'sakni fut dévié in extremis par le gardien adverse Laâbidi très vigilant (6'), en corner.

Et le jeu continua à sens unique puisque Chermiti en très bonne position vit son lob magistral heurter la transversale de Laâbidi, pantois (12').

Le même Chermiti, après une passe lumineuse d'El Omrani, rate lamentablement l'occasion de doubler la mise 17'. Mais ce n'était que partie remise puisque à la (24'), Sfaxi l'auteur du premier but, signe le second but de la tête consécutif à un tir de Bédoui sur la transversale.

A deux zéro, les Bembliens, très recroquevillés depuis le début du match derrière, sont sortis de leur torpeur pour aller inquiéter l'arrière-garde étoilée pas du tout sollicitée jusque-là.

Chaouach, bien servi par Braham, tire à côté malgré sa bonne position (30'). Idem pour Chiba dont le coup franc parfaitement botté fut dégagé par l'arrière-garde étoilée très vigilante.

Jebali décisif...

Changement de décor après la pause. N'ayant rien à perdre mais tout à gagner, le CSB joua son va-tout pour espérer revenir dans le match.

Acculant ainsi l'ESS dans ses derniers retranchements. Souyah, qui en a montré de toutes les couleurs à Jmel et consorts héritant d'une passe lumineuse de Braham, tire en force mais Jebali détourne en corner non sans difficulté (55').

Le même Souyah bien servi par Chiba, tire en force mais sur la transversale 61'... Riposte des Etoilés par l'intermédiaire de Ben Belgacem qui a failli tripler la mise, mais Laâbidi très sûr de lui intercepte la balle (68')...

Et la pression des locaux s'intensifia avec une autre occasion du même Souyah qui vit son heading détourné par Jebali en état de grâce 70'.

Le même Jebali, dans un grand jour, s'interpose de nouveau devant l'inévitable Souyah pour effacer un but tout fait à la 83'. Sentant le danger, l'ESS avança d'un cran pour aller inquiéter Laâbidi comme en témoigne le tir appuyé de Methnani capté par Laâbidi ou la tête de Bédoui passée juste à côté 88', 93'.

L'ESS a assuré sa qualification pour les quarts de finale grâce à sa bonne première mi-temps. En revanche le CSB a montré un très bon visage après la pause et aurait pu aspirer même à l'égalisation.