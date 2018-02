Angola: Agrandissement des infrastructures de l'enseignement supérieur

Saurimo (Angola) — L'enseignement supérieur devra améliorer et agrandir les infrastructures considérant le manque de salles de classe qui se vérifie (facteur qui empêche l'admission de plus de jeunes à ce niveau d'enseignement), a affirmé lundi le gouverneur de Lunda Sul, Ernesto Kiteculo.

Dans une déclaration faite à la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2018 présidée par le Chef de l'Etat, João Lourenço, le numéro un de la province a évoqué la nécessité d'augmenter qualitativement le nombre d'enseignements, capables de former les techniciens dans divers domaines pour contribuer au développement durable du pays.

La présente année académique s'ouvre avec 138.418 places vacantes, ce qui représente une augmentation de 27.332 places comparativement aux 111.086 offertes aux étudiants de l'année académique 2017.

Pour réduire graduellement les asymétries entre les 18 provinces du pays, sept régions académiques ont été constituées, notamment l'Université Agostinho Neto (Luanda et Bengo), 11 de Novembro (Cabinda et Zaire) et José Eduardo dos Santos (Huambo, Bié et Moxico).

L'Université Mandume (Huíla, Namibe, Cuando Cubango et Cunene), Kimpa Vita (Uíge et Cuanza Norte), Lueji A'Nkonda (Lunda Norte, Lunda Sul et Malanje) et l'Université Katyavala Buila (Benguela et Cuanza Sul) font également partie des régions académiques de l'Angola.