Angola: Le Fonds Global finance des actions de lutte contre le paludisme et le VIH / SIDA

Luanda — Quarante-quatre millions de dollars sont le montant mis à disposition par le Fonds Global pour financer des actions de lutte contre le paludisme, le VIH / SIDA et la tuberculose dans le pays, a déclaré lundi à Luanda, sa coordinatrice pour l'Angola, Adriana Jimenez.

La responsable, s'exprimant en marge de la réunion avec les représentants du ministère de la Santé (Minsa) et la Commission du Fonds Global, a informé que le financement servira à acheter des médicaments et des produits de santé, soutenir les supervisions, former les techniciens et sensibiliser communautés.

Le but de ce financement est d'améliorer la santé de la population en trois ans et, par conséquent, de réduire le nombre de décès dus aux maladies susmentionnées.

Adriana Jimenez a réitéré le soutien continu du Fonds Global à l'Angola car «il y a un engagement à assurer les nouveaux investissements de fonds qui seront utilisés pour atténuer l'impact négatif du paludisme, du VIH / SIDA et de la tuberculose».

Par ailleirs, le secrétaire d'Etat à la Santé publique, José da Cunha, a déclaré que la réunion était "très importante" car elle évaluerait le fonctionnement des trois subventions financées par le Fonds Global et, en collaboration avec le Ministère de la Santé, déterminer les objectifs à atteindre.

Le Fonds Global est une organisation financière internationale qui vise à attirer et à distribuer des ressources supplémentaires pour prévenir et traiter le VIH / sida, la tuberculose et le paludisme.