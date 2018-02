Cote d'Ivoire: Tottenham - Pochettino se moque d'Aurier après ses touches ratées

Lors du match Crystal Palace-Tottenham de ce dimanche comptant pour la 28ème journée de Premier League, Serge Aurier s'est illustré négativement en se faisant sanctionner trois fois pour avoir manqué trois touches au 43è, 44è et 64è minutes. Ce qui ne s'est jamais passé dans le championnat anglais.

Après la rencontre, l'entraîneur des Spurs, Mauricio Pochettino, a commenté avec humour ce qui s'est passé. « Après la rencontre je lui ai dit "Fais attention, tu vas finir par me faire virer". Cela donne l'impression aux gens qu'on est tous mauvais. On pourrait croire qu'on ne fait jamais de touches pendant la semaine », a-t-il dit en riant dans des propos relayés par Bfmtv. « D'abord, Serge était abattu. Donc il a voulu jouer plus vite la fois suivante. Il a fait une erreur. Il y avait peut-être un peu de pression sur l'arbitre également », a tenté d'expliquer Pochettino.

Et de dire ce qu'il compte faire pour éviter cette situation prochainement. « On doit mieux s'entraîner dans la semaine. On va s'entraîner à faire des touches tous les jours. Je vous le promets et je le promets aux supporters. C'est certain, ils sont très déçus ».