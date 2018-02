Algérie: Lyon - Fékir donne de ses nouvelles après sa blessure

En plus d'avoir concédé le match nul ce dimanche contre l'AS Saint-Etienne dans le derby du Rhone, l'Olympique Lyonnais a vu Nabil Fékir être remplacé au cours de la rencontre, après avoir été touché au genou.

Mais plus de peur que de mal, il ne s'agit pas d'une grave blessure. Après le match, l'attaquant franco-algérien a donné des nouvelles plutôt rassurantes sur son état.

« J'ai ressenti une petite tension derrière le genou sur l'action. A priori, il n'y a rien de très inquiétant mais je passerai des examens demain pour en savoir plus... C'est notre problème actuellement, on n'arrive pas à tenir le résultat. On a été punis en seconde période. Il y a eu de la fatigue mais ce n'est pas une excuse. On est des professionnels. C'est embêtant. On perd encore des points. On va travailler pour corriger ce qui ne va pas », a dit Fékir sur le site officiel de l'OL.