Congo-Brazzaville: Mairie de Brazzaville - Les administrateurs maires et agents décorés à titre exceptionnel

À travers un contrat de don pour le Projet intitulé « Extension et Équipement du Complexe… Plus »

Notons qu'au terme de la cérémonie, l'administrateur maire de Ouenzé, Marcel Ganongo, a indiqué que cette distinction n'est pas décernée qu'à eux mais également à tous les agents des services concentrés et déconcentrés de la ville de Brazzaville. « La décoration représente l'hommage rendu aux efforts et satisfecit que nous avons consentis en vivant ensemble avec abnégation et patriotisme », a-t-il dit.

Au grade de chevalier: les maires de Mfilou, Jean Marie Nzinga Ondemba, et de Madibou, Alain Milandou. Parmi eux, figurent, Brice Rufin Iloy, Vincent Loembet Makaya et Daniéla Nzikou Ionita.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.