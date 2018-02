Congo-Kinshasa: L'ONU appelle à enquêter sur la mort de deux personnes tuées lors de manifestations

Leila Zerrougui a également rappelé que toutes les parties prenantes doivent faire preuve de retenue et ne pas recourir à la violence, tout en soulignant l'importance de respecter les droits du peuple congolais à la liberté d'expression et au droit de manifester pacifiquement.

Les équipes d'observation de la MONUSCO ont également signalé 47 blessés et plus de 100 arrestations sur l'ensemble du territoire, certaines personnes ayant été libérées dès lundi.

La mort de ces deux personnes à Kinshasa et à Mbandaka est intervenue en dépit de consignes qui auraient été données aux forces de sécurité de faire preuve de la plus grande retenue dans la gestion des manifestations, a indiqué la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) dans un communiqué de presse publié dimanche.

