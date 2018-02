Burkina Faso: Jugement putsch manqué de septembre 2015 - On y est enfin !

C'est en principe ce matin, mardi 27 février 2018, que s'ouvre à 9 heures le procès sur le putsch manqué du général Gilbert Diendéré et de ses 83 coaccusés. Ils sont appelés à la barre du tribunal militaire de Ouagadougou, délocalisé pour la circonstance à la salle des banquets de Ouaga 2000.

Attentat à la sûreté de l'Etat, complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat, incitation à la commission d'infraction, meurtre, coups et blessures volontaires, dégradation volontaire aggravée de biens, complicité de dégradation volontaire aggravée de biens, incitation à commettre des actes contraires au règlement et à la discipline, trahison, complicité de trahison, complicité de violences et voies de fait sur autrui, recel ; voilà les douze chefs d'accusation dont les 84 accusés auront à répondre à partir de ce matin à la barre du tribunal militaire.

Un procès qui s'annonce marathon et dont l'instruction aura duré plus de deux ans ; deux ans au cours desquels le magistrat instructeur a produit un dossier de plus de 15 000 pages, des documents sonores et audiovisuels ainsi qu'un arrêt de renvoi qui compte 196 pages.

Autant dire que ce sont des données hors normes pour un procès hors normes, eu égard au nombre d'accusés, 84, de témoins, plus de deux cents, et d'avocats, 150 au bas mot. Outre ces chiffres à vous donner le tournis, le retentissement médiatique du jugement de ce dossier réside également dans la qualité de certains témoins cités.

La preuve, si la Chambre de jugement accédait aux requêtes des accusés et du parquet, des personnalités comme le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le Mogho Naaba Baongho, empereur des Mossé, le président Michel Kafando, l'ex-Premier ministre Yacouba Isaac Zida, le président du Conseil national de Transition, Chériff Sy, la haute hiérarchie de l'armée et de la police, des dignitaires religieux comparaîtraient comme témoins.

C'est un tel procès qui s'ouvre ce matin, et les maîtres de la parole, les avocats, dont la crème sera au prétoire, feront feu de tout bois pour arracher leurs clients à la condamnation par la justice militaire. Bien malin qui saura dire s'il ne sera pas renvoyé.

Mais en attendant, on peut parier que les Ouagalais prendront d'assaut la salle des banquets de Ouaga 2000. Preuve de cet engouement annoncé, la justice militaire a, dans un communiqué, informé le public que la salle d'audience serait accessible dès 6 heures du matin et que «les appareils téléphoniques et autres appareils d'enregistrement ou de prises de vues sont interdits».