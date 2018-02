Burkina Faso: Overture du procès du coup d'Etat manqué de 2015

Parmi les autres absents, figurent également l'ex-président, Michel Kafando et l'ex-Premier ministre, Isaac Zida. Le premier a été nommé envoyé spécial de l'ONU au Burundi et le second vit aujourd'hui au Canada.

A ses côtés, plusieurs personnalités politiques ayant appartenu à la majorité sous le régime Compaoré et surtout Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères. Il est soupçonné de trahison et de collusion avec une puissance étrangère, la Côte d'Ivoire. Son témoignage est très attendu.

Au Burkina Faso, un procès très attendu s'ouvre ce mardi 27 février, celui des responsables présumés du coup d'Etat de 2015. Un an à peine après la chute du régime de Blaise Compaoré, des militaires de la garde présidentielle avaient tenté de prendre le pouvoir et de renverser le gouvernement de transition.

