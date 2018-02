Congo-Kinshasa: Marches, Transition sans Kabila,... - Asadho toujours en ordre de bataille !

Par ailleurs, il a salué la population congolaise qui ne cesse de répondre massivement à tous les appels aux marches du CLC. Déjà, en termes de participation, l'on note un accroissement majeur des personnes qui y prennent part. D'autant plus que, selon les estimations de cette sous-branche de l'Eglise Catholique, plus de trois millions de congolais ont marché et ce, sur toute l'étendue du territoire national.

Pour lui, le Pouvoir, jusqu'à ce jour, fait tout sauf ce qui a été convenu dans l'Accord de la Saint Sylvestre que ses membres ont, de plein gré, signé au Centre interdiocésain devant les Evêques de la CENCO, les parrains dudit compromis. Pis encore, la Céni qui, d'après ses propos, est inféodée à la MP, concoure encore dans l'acuité des divergences avec cette question de la machine à voter qui délie les langues de tout bord. «Ce qui veut dire en d'autres termes que pour qu'il y ait des élections dans notre pays, il est important, qu'au niveau national comme international, que les pressions soient faites, à l'endroit du Président Kabila, du Gouvernement et de la CENI, principalement Corneille Nangaa», a-t-il enfoncé. «Car, ces marches sont importantes et contribuent fortement dans le processus d'une alternance rapide dans le pays», tel est l'un de ses avis phares.

