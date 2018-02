L'UIT s'associe à d'autres organisations du système des Nations Unies et à plus de 55 partenaires du réseau mondial EQUALS pour célébrer la Journée internationale des femmes et des filles de science et mettre à l'honneur, tous les jours, les femmes et les jeunes filles dans le domaine de la science et de la technologie.

EQUALS est un réseau mondial multi‑parties prenantes, dont l'objectif est d'instaurer une situation plus équilibrée pour les jeunes filles et les femmes en ce qui concerne l'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC), ainsi que l'utilisation de ces technologies et les avantages qu'elles offrent.

Ses partenaires exhortent les pouvoirs publics, le secteur privé et les établissements universitaires à unir leurs forces pour amener les femmes à s'intéresser à la technologie et rendre les technologies accessibles aux femmes et aux jeunes filles.

Depuis longtemps, l'UIT œuvre en faveur de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans le secteur des technologies et encourage l'utilisation des TIC pour améliorer les conditions de vie.

En 2016, elle a lancé l'initiative EQUALS avec ONU Femmes, la GSMA, le Centre du commerce international et l'Université des Nations Unies.

Cette initiative vient appuyer la dynamique des activités existantes de l'UIT, comme la très populaire Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC, qui est célébrée chaque année le quatrième jeudi d'avril.

La Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC vise à encourager les jeunes filles à étudier des disciplines scientifiques et techniques ‒ sciences, technologies, ingénierie et mathématiques ‒ et à poursuivre une carrière dans le secteur de la technologie.

Depuis son lancement par l'UIT en 2011, elle a été célébrée dans 166 pays partout dans le monde, avec plus de 9 000 manifestations auxquelles ont pris part plus de 300 000 jeunes filles et jeunes femmes.

Etant l'un des membres fondateurs du groupe "Geneva Gender Champions", Houlin Zhao, Secrétaire général de l'UIT, n'a de cesse de mettre en avant le potentiel des technologies pour transformer la vie des femmes et des jeunes filles, en particulier dans les pays les plus pauvres du monde, ainsi que la valeur que revêtent les femmes exerçant par exemple en tant que scientifique ou ingénieur pour le secteur des TIC.

"La connectivité Internet permet aux femmes d'accéder à l'information, à l'éducation, aux soins de santé, aux services financiers et à bien d'autres choses encore.

Alors que cette technologie a véritablement le pouvoir de tout transformer, dans les 48 pays les moins avancés, seule une femme sur sept est en ligne," a déclaré Houlin Zhao, Secrétaire général.

Et d'ajouter: "Parallèlement, les femmes sont largement sous‑représentées dans le secteur des TIC. Nous devons tous travailler ensemble pour réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes et donner aux femmes la possibilité de jouer des rôles de premier plan dans le domaine des TIC".