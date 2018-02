Madagascar: Lois électorales - Vers la disqualification de Ravalomanana

L'ancien président Marc Ravalomanana poursuit sa tournée politique à travers l'île.

Le régime en place entend disqualifier l'ancien président à travers l'article 2 du projet de loi organique relatif à l'élection du président de la République.

La session extraordinaire du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) s'est ouverte hier pour durer 12 jours. Au total, 15 projets de loi seront soumis à l'examen et à l'adoption des députés et des sénateurs dont entre autres et notamment les trois projets de loi organiques relatifs au régime général des élections et des référendums, à l'élection du président de la République, ainsi qu'à l'élection des députés de Madagascar. Ces trois projets de loi sont déjà déposés à Tsimbazaza.

Visiblement, certaines dispositions du projet de loi organique n° 06/2018 du 21 février 2018 sur l'élection du président de la République semblent viser un candidat potentiel qui est le président national du TIM Marc Ravalomanana. En effet, l'article 6 de ce projet de loi stipule que tout candidat aux fonctions de Président de la République doit n'avoir jamais été condamné pour crime ou délit. A rappeler que l'ancien président a fait l'objet de condamnation judiciaire sur l'affaire du 07 février, mais il rejette jusqu'à présent cette condamnation qui, d'après ses partisans, a été prononcée par une juridiction incompétente.

7 jours de campagne pour le second tour. Par ailleurs, le projet de loi organique sur l'élection du président de la République dispose en son article 22 que la campagne électorale pour le second tour débute 7 jours avant la date du scrutin. La durée de la campagne du 1er tour est par contre maintenue à 30 jours. En tout cas, le coup d'envoi de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat a été lancé hier à Tsimbazaza et à Anosikely.

D'après le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier, les députés et les sénateurs ne sont pas obligés d'attendre l'écoulement du délai de 15 jours pour commencer à examiner au niveau des commissions les trois projets de loi organiques sur les élections. Après ce délai de 15 jours, les projets de loi en question peuvent être immédiatement passés en séance plénière.

En tout cas, d'après le président de l'Assemblée nationale Jean Max Rakotomamonjy, les députés auront une lourde responsabilité dans l'examen des ces trois projets de loi organiques. Mais, à l'allure où vont les choses, 12 jours ne suffiront pas pour l'adoption des 15 projets de loi. Une deuxième session extraordinaire ne serait pas donc à exclure. Hier, les députés et les sénateurs étaient massivement présents à Tsimbazaza et à Anosikely. Preuve qu'ils s'impatientent de travailler pour l'intérêt supérieur de la Nation.