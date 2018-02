Madagascar: BAD - Pour le soutien de l'agriculture à vocation commerciale

En effet, Akinwumi Adesina a avancé de solides arguments en faveur d'un engagement accru des investisseurs américains et autres en faveur de l'Afrique, afin d'aider à libérer le potentiel agricole de ce continent. C'était le jeudi 22 février 2018, en Virginie, aux États-Unis, lors du 94e Forum sur les perspectives d'avenir de l'agriculture du ministère américain de l'Agriculture, où Adesina était invité à intervenir, sur le thème « Les racines de la prospérité ». « Depuis trop longtemps, l'agriculture a été associée à ce que j'appelle les 3P (pénibilité, pénurie et pauvreté). Le fait est que l'agriculture est un secteur créateur de richesses énormes, prêt à offrir de nouvelles opportunités économiques qui permettront à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté », a soutenu le président de la BAD.

