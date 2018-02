Sénégal: Les présidents mauritanien et sénégalais ont "la sagesse de résoudre tout conflit entre nos deux pays" (Abdel Aziz)

"Le Khalife de Médina Baye envisage d'apporter sa contribution à l'apaisement des relations temporelles entre le Sénégal et la Mauritanie, socle d'une libre circulation des personnes, particulièrement celles exerçant dans les secteurs de la pêche et de l'élevage", lit-on dans le communiqué annonçant sa visite en Mauritanie.

Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse séjourne en Mauritanie dans le but de contribuer à l'apaisement des relations entre Dakar et Nouakchott notamment dans les domaines de la pêche et de l'élevage, selon un communiqué transmis à l'APS.

Le Khalife général de la Fayda Tidjaniya Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niasse a débuté samedi une visite d'une semaine en Mauritanie a été reçu en audience par le chef de l'Etat mauritanien en présence de son frère et vice-Khalife Mohamed Mahi Ibrahima Niasse, du député Mohamed Khouraïchi Niasse, de l'ambassadeur itinérant Serigne Mansour Niasse, du porte-parole de la communauté Niassène, Serigne Bachir Niasse et de Chérif Mohamadoul Hafiz Ouldou Nahwi.

"La Mauritanie et le Sénégal sont deux Etats mais un seul peuple. Nous avons deux présidents qui ont la sagesse de trouver des solutions et de surmonter tout conflit entre les deux pays" a souligné le chef de l'Etat Mohamed Ould Abdel Aziz dont les propos sont rapportés par le député Mouhamed Khouraïchi Niasse.

Dakar — Le chef de l'Etat mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz aurait soutenu, lundi à Nouakchott, que la Mauritanie et le Sénégal ont deux présidents qui "ont la sagesse de trouver des solutions et de surmonter tout conflit entre les deux pays" a rapporté à l'APS le député Mouhamed Khouraïchi Niasse.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.