Cote d'Ivoire: Apprentissage professionnel/Rencontre avec les institutions démocratiques - Le FPI et LIDER invités en Allemagne

"Au nom du département Afrique Sub-Saharienne de la Friedrich-Ebert-Stiftung, une délégation de trois partis politiques ivoiriens (FPI, LIDER et CAP UDD), a quitté Abidjan ce dimanche 25 février 2018 à destination de Berlin, la capitale de la République Fédérale d'Allemagne.

Cette délégation conduite par le Représentant Résident du Bureau de la Friedrich Ebert d'Abidjan, participera du 25 février au 02 mars à un programme d'information sur le sujet de « l'apprentissage professionnel en Allemagne et les institutions démocratiques ».

Au cours de ce séjour, les différents partis politiques rencontreront des professionnels, des représentants du Gouvernement allemand, du Parlement allemand, le Directeur de la FES, des hommes politiques proches du SPD (sociaux-démocrates) et le syndicat allemand DGB.

Fondée en 1925, la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) est la plus ancienne et la plus grande fondation politique en Allemagne. Perpétuant l'héritage politique de son prête-nom, elle s'engage pour les valeurs fondamentales de la social-démocratie: la liberté, la justice et la solidarité. Ces valeurs la lient en outre aux idéaux de la social-démocratie et des syndicats libres.

La FES œuvre en faveur de la social-démocratie, notamment à travers :

- la formation politique en vue de renforcer la société civile,

- la consultation dans le domaine politique,

- la coopération internationale avec des bureaux à l'étranger dans plus de 120 pays,

- la promotion des bourses,

- la mémoire collective de la social-démocratie avec des archives et une bibliothèque, entre autres.

Le Bureau de la Friedrich-Ebert-Stiftung en Côte d'Ivoire a été ouvert en 1991, suite à la signature de l'accord de siège, intervenu le 15 octobre 1991 entre la République de Côte d'Ivoire et la République Fédérale d'Allemagne.

La délégation, en plus du Représentant Résident M. Thilo SCHÖNE, comprend le chargé de programme de la FES M. Séraphin Konan KOUAME. Le FPI (M. Pascal Affi N'GUESSAN et Mme Agnès MONNET), LIDER (Prof. Mamadou KOULIBALY et Nathalie YAMB) et Cap UDD (Mme BOETE Laurette et M. ASSIELOU Michel)."

