Cote d'Ivoire: Divo - Le CNRA renforce la cohésion, entre personnel, populations et les autorités

La station du centre national de recherche agronomique (Cnra), situé à 17km de Divo, a organisé le samedi 17 février 2018, sur ses installations, la journée culturelle 2018, sous le parrainage du président du conseil régional du Lôh-Djiboua, Zakpa Komenan Rolland.

Selon, Dr Tahi Mathias, président du comité d'organisation, cette journée a pour objectif de renforcer la cohésion entre personnel, employés, villageois et autorités politiques et administratives et d'égayer les travailleurs.

Le directeur de la station Cnra de Divo, Dr Koné Boaké a présenté sa structure qui s'étend sur une superficie de 3520 ha. Il a indiqué qu'elle a été créée en 1957. Et est devenue Cnra en 1998. Son rôle est de faire des recherches sur le café et le cacao. Il a ensuite présenté des doléances au parrain: «La réhabilitation de la voie de 17 km Divo-Cnra très impraticable, l'équipement de l'infirmerie et la construction d'un château d'eau ».

Quant au représentant du directeur général du Cnra, Dr Zacra Nicodème, il a fait savoir que c'est la station principale de recherche sur le cacao depuis 1998. Et que le Cnra est prêt à accompagner le conseil régional dans le développement dans le cadre d'une convention avec le conseil régional du Lôh-Djiboua. Avant de révéler que grâce aux chercheurs du Cnra, la Côte d'Ivoire a atteint en 2017 plus de 2.000.000 de tonnes de cacao.

Le parrain de cette journée culturelle, Zakpa Komenan Rolland, après avoir félicité les chercheurs ivoiriens qui trouvent des résultats pendant leurs recherches, a donné son accord pour la signature d'une convention entre son institution et le Cnra. Des manifestations sportives, artistiques et de remise de récompenses aux agents admis à faire valoir leur droit à la retraite ont mis fin à cette journée culturelle de la station Cnra de Divo.