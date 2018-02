Cote d'Ivoire: Leadership - Les bénéficiaires du programme "GENAV" échange autour du triptyque jeunesse, engagement et responsabilité

Pour sa part, Thilo Schöne, Représentant-résident de Friedrich Ebert Stiftung à Abidjan, a affirmé aux jeunes bénéficiaires que sa structure est fière d'eux. Et d'ajouter que c'est un privilège de bénéficier d'une telle formation.

« Jeunesse de Côte d'Ivoire : Quel engagement avec quelle responsabilité ». Tel est le thème qui a réuni les bénéficiaires du programme « Génération avenir » (Genav). Ils ont ainsi échangé, le 23 février 2018, sur ce triptyque jeunesse, engagement et responsabilité.

Au siège de la Fondation Friedrich Ebert (Fes), à Abidjan-Bonoumin, l'on a assisté à une véritable jonction entre les différentes promotions pour consolider le réseau ivoirien des jeunes leaders constitué par les bénéficiaires dudit programme de formation.

Au cours d'un partage d'expérience avec l'Honorable Konan Koffi Marius, député et Mme Bakoro Diarroussouba épouse Kalo, tous bénéficiaires, ont illustré au mieux l'intérêt que la Friedrich-Ebert-Stiftung porte à la cause de la jeunesse ivoirienne. Et surtout affirmer que ce programme leur a beaucoup apporté sur le plan professionnel. Dans l'ensemble, ils ont indiqué que ce programme leur a permis également d'avoir un esprit ouvert sur les sciences sociales, l'économie, le droit, etc.. Ce programme, diront-ils, leur a aussi permis de découvrir leurs potentialités.

Mme Diarroussouba a invité ses cadets de la « Génération avenir » à une « mise à jour intellectuelle ». Pour elle, il faut toujours se former et se donner une vision. « On ne finit jamais d'apprendre », a-t-elle insisté. A sa suite, le député Konan Koffi Marius a soutenu qu'en toute chose, il faut de la détermination. « En plus de la formation, il faut être déterminé, savoir anticiper et surtout innover », a-t-il exhorté ces jeunes. Cette rencontre qui se voulait informelle, selon le chargé de programme de la Fes Karamoko Diakité, répond à une sorte de célébration des 13 ans (2005-2018) d'existence de ce programme de formation.

Pour sa part, Thilo Schöne, Représentant-résident de Friedrich Ebert Stiftung à Abidjan, a affirmé aux jeunes bénéficiaires que sa structure est fière d'eux. Et d'ajouter que c'est un privilège de bénéficier d'une telle formation. A ce jour, il faut noter qu'environ 350 jeunes ont été formés au cours du programme « Genav ». Aussi les a-t-il exhortés à mettre en œuvre tout ce qu'ils ont appris pendant les 10 mois que dure ce programme. « Vous êtes cette nouvelle génération qui va changer les choses », dira-t-il.

Poursuivant, il a annoncé l'ouverture d'une bibliothèque à la Fes afin de permettre aux membres du réseau et à d'autres jeunes de poursuivre leur instruction. Pour l'année 2018, en plus du programme « Génération avenir » d'Abidjan, un 2ème programme sera ouvert à Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire en collaboration avec l'Université Alassane Ouattara. M. Schöne a rassuré tous les bénéficiaires que la Fes organisera plus d'activités pour consolider le Réseau ivoirien des leaders.