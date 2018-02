Togo: La modernisation passe par la numérisation

Le bureau ouest-africain de cette organisation (BRAO-OIF) accompagne la numérisation de la justice et d'autres admirations comme l'Office togolais des recettes (OTR), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et le ministère de l'Education. Une première étape pour un projet qui se veut plus ambitieux.

Le Togo n'a pas vraiment le choix. S'il veut se moderniser, il doit nécessairement se numériser Le processus a démarré il y a plusieurs années et se renforce à mesure de la progression des technologies et des nouveaux usages.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.