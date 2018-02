Togo: La presse catholique a son Union

Son nom, c'est l'UCAP-Togo (Union Catholique de la Presse au Togo). Cette association de journalistes catholiques a été porté sur les fonts baptismaux samedi dernier au cours d'une Assemblée Générale Constitutive tenue à Lomé et en présence du Secrétaire Général du Conseil Episcopal National Catholique pour les Communications Sociales, le Père Emmanuel Mawussi.

Dirigée par le confrère Charles Ayétan, élu à la tête d'un bureau de sept membres pour un mandant de trois (03) ans renouvelable une fois, l'UCAP-Togo a pour mission de faire la promotion et la défense du droit à l'information, de la liberté d'expression et de la presse, des libertés fondamentales de l'homme, de la dignité et des valeurs humaines.

Aussi devra-t-elle œuvrer pour la promotion de l'éthique et la déontologie, pour une conception chrétienne de l'information et du métier de journaliste et également s'atteler à encourager un usage professionnel et responsable des moyens de communication sociale.

L'UCAP-Togo regroupe essentiellement des journalistes membres de l'Eglise catholiques au Togo.

Composition complète du bureau de l'UCAP-Togo

Président : Charles Ayétan

Vice-président : Christian Barrigah-Bénissan

Secrétaire Général : Gilles Gbagba

Secrétaire Général Adjoint : Jean-Martin Amékouvo

Trésorier Général : Patricia Adjissékou

Trésorier Général Adjointe : Ambroisine Mèmèdé

Chargé de Communication : Jean de Dieu Panou